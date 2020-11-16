Belirgin hatları ve dizayn detaylarıyla yeni Sandero, daha güçlü bir karakter ve sağlamlığa vurgu yapan tasarımıyla yola çıkmaya hazırlanıyor. Otomobil, bir önceki nesle göre daha eğimli ön camı ve alçak tavanı ile daha akıcı bir görünüme sahip.

Yerden yüksekliği artmasına rağmen yeni Sandero, daha geniş kanallar ve tekerlek yapısı sayesinde daha alçak izlenimi veriyor.

Bagaj hacmi yalnızca 8 litre artarak 328 litreye ulaşan Sandero çiftinde artık ayarlanabilir bagaj zemini sunuluyor. Giriş seviyesinde 15" çaplı çelik ve kapaklı jantlar ile gelen araçlarda bir üst basamakta alaşım taklidi yapan 16" çaplı jantlara yer verilmiş. Stepway'de hakiki 16" alaşım jantlar tercih edilebiliyor.