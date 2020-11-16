Dacia'dan elektrikli model Dacia Spring geliyor. Ülkemizde yükselen otomobil fiyatlarına kıyasla uygun fiyatı dikkatleri üzerine toplayan araç, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uygun aracı olmaya aday olarak gösteriliyor. İşte 2021 model Dacia Spring özellikleri ve tüm detayları... Dacia'nın yeni elektrikli Spring modelinde fiyatından da anlayacağınız üzere pek fazla bir donanım bulundurmuyor. 3.5 inçlik dijital gösterge paneli sunan aracın geri kalan tüm sistemleri fiziksel olarak kontrol ediliyor. Öte yandan önümüzdeki haftalarda ilk olarak Fransa'da satışa çıkacak yeni Sandero ve Sandero Stepway fiyat listesini de haberimizde verdik.
2021 DACİA SPRİG ÖZELLİKLERİ
Dacia'nın yeni elektrikli Spring modelinde fiyatından da anlayacağınız üzere pek fazla bir donanım bulundurmuyor. 3.5 inçlik dijital gösterge paneli sunan aracın geri kalan tüm sistemleri fiziksel olarak kontrol ediliyor.
Lakin 7.0 inçlik dokunmatik bir bilgi eğlence sistemi ile birlikte Apple CarPlay ve Android Auto desteği araçta opsiyonel olarak sunuluyor. Bunun yanı sıra araçta bazı yol tutuş ve kontrol sistemleri, acil durum fren sistemi gibi özellikleri barındırıyor.
DACİA SPRİG MOTOR VE PERFORMANS
Dacia Spring elektrikli motoru ile 44 bg güç ve 125 Nm tork üretebiliyor. 26.8 kWh'lık bir batarya kullanan araç kullanıcılarına 225 kilometre menzil sağlıyor. 30 kW'lık terminallerde bir saatten az sürede şarj edilebilen araç, azami 100 km hız yapabiliyor.
DACİA SANDERO VE STEPWAY ÖZELLİKLERİ
Renault Grubu'nun esnek CMF platformunu kullanan yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in motor yelpazesinin tamamı Euro 6d uyumlu ve Clio ile Nissan Micra'dan tanıdık.
Giriş seviyesinde (Stepway hariç) atmosferik 1.0 litrelik SCe motor sunuluyor. 65 bg gücündeki üç silindirli ünite 5 ileri manuel şanzıman ile eşlenmiş. Bir üst basamakta ise 90 bg gücünde, 6 ileri manuel ya da CVT ile eşlenebilen 1.0 TCe yer alıyor.
Belirgin hatları ve dizayn detaylarıyla yeni Sandero, daha güçlü bir karakter ve sağlamlığa vurgu yapan tasarımıyla yola çıkmaya hazırlanıyor. Otomobil, bir önceki nesle göre daha eğimli ön camı ve alçak tavanı ile daha akıcı bir görünüme sahip.
Yerden yüksekliği artmasına rağmen yeni Sandero, daha geniş kanallar ve tekerlek yapısı sayesinde daha alçak izlenimi veriyor.
Bagaj hacmi yalnızca 8 litre artarak 328 litreye ulaşan Sandero çiftinde artık ayarlanabilir bagaj zemini sunuluyor. Giriş seviyesinde 15" çaplı çelik ve kapaklı jantlar ile gelen araçlarda bir üst basamakta alaşım taklidi yapan 16" çaplı jantlara yer verilmiş. Stepway'de hakiki 16" alaşım jantlar tercih edilebiliyor.
DACIA SANDERO VE STEPWAY FİYAT
Önümüzdeki haftalarda ilk olarak Fransa'da satışa çıkacak yeni Sandero ve Sandero Stepway fiyat listesi şu şekilde:
Dacia Sandero - Access - SCe 65: 8 bin 690 euro
Dacia Sandero - Essential- SCe 65: 9 bin 890 euro
Dacia Sandero - Essential- ECO G 100: 11 bin 390 euro
Dacia Sandero - Comfort - SCe 65: 11 bin 190 euro
Dacia Sandero - Comfort - ECO G 100: 12 bin 190 euro
Dacia Sandero - Comfort - TCe 90: 12 bin 690 euro
Dacia Sandero - Comfort - TCe 90 CVT: 14 bin 090 euro
Sandero Stepway - Essential - ECO G 100: 12 bin 590 euro
Sandero Stepway - Essential - TCe 90: 12 bin 590 euro
Sandero Stepway - Comfort- ECO G 100: 13 bin 890 euro
Sandero Stepway - Comfort- TCe 90 CVT: 15 bin 290 euro
2021 YILINDA OTOMOBİL PAZARI NASIL OLACAK?
2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi merak edenler için Yalçın detaylı bir açıklama yaptı. 2021 yılında ikinci el piyasasındaki artışların durdurulamayacağını açıklayan Yalçın, ikinci el araba fiyatlarındaki artışların 2021 yıl sonuna kadar devam edeceğini ve bunun otomotiv sektörünün yeni normali olduğunu açıkladı. Bu durumun etkisiyle birlikte 2021 yılında otomotiv pazarının gerileyeceğini açıklayan Yalçın, "İkinci el ve sıfır kilometre araç, bir yatırım aracı olarak görülüyor. İnsanlar şu an fiyat yüksek de olsa araç satın almak istiyorlar. Yaklaşık 710-720 bin aralığında bir sıfır km araç satış pazarı öngörüyoruz.
SUNİ FİYAT ARTIŞLARI SONA ERECEK?
Araç fiyatlarında yaşanan suni artışın 2021 yılında sona ermesi bekleniyor. Zira özellikle yılbaşından bu yana hızla yükselen ikinci el araç alım satımları, ihtiyaçtan ziyade yatırım aracına dönüşmüş durumda. Yükselişin durması ve yeniden düşüşün ilk adımlarının atılması ile birlikte otomobil pazarında gözlemlenen suni artışların son bulması bekleniyor.