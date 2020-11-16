801 TL ödeme alıyorsunuz! Dul, yetim, anne, baba ve kardeşlere veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda en fazla unutulan ödemeler arasında cenaze yardım paraları da bulunuyor. Cenaze yardım paraları belirli bazı koşulların sağlanması durumunda vefat eden kişinin ailesine ödeniyor. Ödemelerde ilk olarak kişinin eşi ve çocuklarına ödeme yapılırken eşi çocuğu olmayan vatandaşların anne, baba ve kardeşleri de bu ödemelerden faydalanmakta. Bu ödemelerden faydalanmak için başvuruda bulunmak zorunluğu olduğundan o dönem başvuru yapmayan vatandaşlar ödemeleri almayı unutabiliyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre TÜFE oranlarındaki artış baz alınarak 2019 yılında 716 TL olan cenaze yardımı 2020 yılı için 801 TL olarak belirlendi.
CENAZE YARDIM PARALARINI 5 YIL SÜRE İLE ALABİLİRSİNİZ
Cenaze yardım paraları Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yapılması durumunda ödeniyor.
Bu ödemelerden faydalanmak için başvuruda bulunmak zorunluğu olduğundan o dönem başvuru yapmayan vatandaşlar ödemeleri almayı unutabiliyorlar. Bu tür durumlarda vatandaşlara geriye dönük hak sağlanıyor. Vatandaşlar SGK'ya yazılı başvuru yapmaları durumunda 5 yıl için cenaze yardımlarını alabiliyorlar.
ÖDEMELER HANGİ ŞARTLAR KAPSAMINDA YAPILIR?
SGK'dan cenaze yardım parası almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken şartlar bulunuyor. Vefat eden kişinin sigorta ve prim ödemelerine ilişkin bu şartlar şunlar; Cenaze yardımı ödeneğini almak için vefat eden kişinin en az 360 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Burada gözden kaçırılan bir diğer nokta cenaze yardımı almak için vefat eden kişinin, vefat ettiği tarihte sigortalı olmasına gerek yok.
CENAZE ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİR?
Cenaze ödeneği temelde defin işlemlerini yürüten kişilere ödenir. Cenaze yardımının şartlarına uygun olan kişilerin vefat etmesi durumunda birinci dereceden akrabalara ödeme yapılır. Cenaze ödeneği kapsamında birinci dereceden akraba statüsünde vefat edenlerin resmi nikahlı eşi, çocukları, kardeşi, anne ve babası yer alır. Vefat eden kişinin cenaze işlemlerinin birinci dereceden akrabaları dışında karşılanması durumunda ise cenaze yardımı ödemesinin işleyişi değişir. Cenaze masraflarının tüzel ya da gerçek kişilerin cenaze masraflarının karşılanması durumunda cenaze yardımı bu kurum veya tüzel kişilere yapılır. Cenaze ödeneğinin verilebilmesi için kişilerin cenaze masraflarını karşıladığını ispat etmesi şarttır.
CENAZE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Cenaze ödeneği başvurusu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik Merkezi üzerinden bizzat olarak gerçekleştirilir. Cenaze ödeneği başvuru süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Cenaze yardımı almaya hak kazanan kişilerin ölüm tarihinden itibaren 5 yıl içinde resmi başvurunun yapılması gerekir.
CENAZE YARDIMI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Cenaze yardımı başvurusunu iletenler durum hakkında bilgi sahibi olmak için e-Devlet kapısını kullanabilirler. Cenaze ödeneği başvuru durumu sorgulama işleminin yapılabilmesi için takip edilmesi gereken adımlar belirlenmiştir.
İlk adımda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan "Şahıs Ödemeleri Sorgulama" sayfasına giriş yapılır. Sayfaya giriş yapabilmek için alt kısmında bulunan "kimliğimi şimdi doğrula" linkine basılır. Ardından "kimlik doğrulama sistemi" sayfası açılır. Kimlik doğrulama sayfasının geçilebilmesi için e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numrası boşluklarının doldurulması şarttır. Bilgilerin doğru ve eksiksiz tamamlanmasından sonra cenaze yardımı başvuru durumu sorgulanır.
2020 CENAZE ÖDENEĞİ NE KADAR?
Cenaze yardımı miktarı her sene asgari ücret baz alınarak hesaplanarak güncellenir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranlarına göre 2020 cenaze ödeneği miktarı 801 TL olarak açıklanmıştır.
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli olan kişilere cenaze yardımı olarak 2.775,16 TL ödeme verilir. Devlet memurlarının emekli aylığında az olmamak üzere ödeme miktarında değişiklik yapılır. Makam, temsil ve görev tazminatı kalemlerine göre cenaze yardımı ödemesi arttırılır.
BAŞVURU YAPTIKTAN SONRA NASIL TAKİP EDİLİR?
Başvuru yapıldıktan sonra iş yoğunluğu ve başvuru sürecinde çıkabilecek sorunlar nedeniyle sonuçların belli olması biraz zaman alıyor. Genel olarak ortalama 2 veya 3 ay içinde başvuru sonuçları belli oluyor. Cenaze yardımını sorgulamak istiyorsanız şu adımları izleyebilirsiniz:
e-Devlet sitesine giriş yapın.
Anasayfada çıkan e-hizmetler butonuna tıklayın.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nu seçin.
Şahıs Ödemeleri Sorgulama sayfasını açın.