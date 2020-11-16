801 TL ödeme alıyorsunuz! Dul, yetim, anne, baba ve kardeşlere veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda en fazla unutulan ödemeler arasında cenaze yardım paraları da bulunuyor. Cenaze yardım paraları belirli bazı koşulların sağlanması durumunda vefat eden kişinin ailesine ödeniyor. Ödemelerde ilk olarak kişinin eşi ve çocuklarına ödeme yapılırken eşi çocuğu olmayan vatandaşların anne, baba ve kardeşleri de bu ödemelerden faydalanmakta. Bu ödemelerden faydalanmak için başvuruda bulunmak zorunluğu olduğundan o dönem başvuru yapmayan vatandaşlar ödemeleri almayı unutabiliyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre TÜFE oranlarındaki artış baz alınarak 2019 yılında 716 TL olan cenaze yardımı 2020 yılı için 801 TL olarak belirlendi.