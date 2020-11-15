Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 13.00

CepteTeb Marifetli 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 13.00

ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 13.00

KASIM'DA DÖVİZ HESABINA EN YÜKSEK FAİZ ORANI VEREN BANKA HANGİSİ?

Özellikle ABD'nin yaptığı teşvikler doların sürekli hareketlenmesine neden oluyor. Bankaların hem dolar hem de Türk Lirası vadeli hesap faiz oranlarını artırması ile hangi bankanın dolara ne kadar faiz verdiği merak konusu oldu.

Bankada dolar hesabı olanlara en yüksek faiz oranını Burgan Bank, Alternatif Bank ve Fibabanka vererek, en yüksek faiz oranı veren bankalar listesinde ilk üç sıraya yerleşti. Burgan Bank, Alternatif Bank ve Fibabanka dolar hesabı olan müşterilerine yüzde 2,25'den başlayan faiz oranı vererek cazip fırsatlar sunuyor.

Burgan Bank hoş geldin faizi ile bir aylık 32 günlük banka hesabı açan kişilere aylık faiz getirisi olarak en yüksek faizi veriyor. Burgan Bank vadeli döviz hesabına 2.75 faiz oranı vererek ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada ise 2.50 faiz oranı ile Fibabanka yer aldı. Vadeli döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren bankalar sıralamasında üçüncü sırada ise 2.25 faiz oranı ile Alternatif Bank yer aldı. Faizlerin artması durumda ise bu miktarların artması da söz konusu olabilir.