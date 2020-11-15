Paranıza sahip çıkın! Herkese uyarı bunu sakın yapmayın! Geri dönebilir! Şimdi e-devlet’i kontrol edin

Paranıza sahip çıkın! Herkese uyarı bunu sakın yapmayın! SGK, sık sık yatırılan paralar ile ilgili E-devlet'in kontrol edilmesini öneriyor. Bu bağlamda her yatan paradan haberiniz olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu hesaba yatırılan paraların, maaş, ödenek ve yardımların belli bir süre sonra bloke olduğunu ve almaya hak kazandığınız paraların geri dönmesi sebebiyle sık sık E-Devlet'i kontrol etmeniz gerektiğini açıkladı. Bu paraları kaçırmadan hemen almanız gerektiği konusunda uyardı. SGK'lı olarak çalışan birinin vefatı sonrasında eşe ya da çocuklara bağlanan ölüm aylığı hakkında merak edilen her şey haberimizde... Ölüm aylığı ne kadar? Ölüm aylığı şartları...
ÖLÜM AYLIĞI ŞARTLARI
– En az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 900 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirmiş olmak,
– Malüllük veya yaşlılık aylığına hak kazanmış olmak,
– Bağlanmış bulunan malüllük veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.
Tüm şartlara ek olarak ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve her türlü borcunun olmaması şarttır.
ÖLÜM AYLIĞI ORANLARI
– Dul eşine % 50'si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine (çalışmayan) % 75
– Yalnızca eş var ancak eş Emekli Sandığı'ndan kendi aylığını alıyor olması veya devlet memuru olarak çalışıyor olması durumunda ise % 50,
– Bir eş 1 yetim olması halinde; eş % 60, yetim % 30,
– Bir eş 2 yetim olması halinde; eş % 50, her bir yetim için % 25'er,
– Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının, her birine % 25'i,
– Tek kız çocuk olması halinde % 50
– Çalışmayan ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması, gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın % 25'i maaş olarak bağlanır.
ÖLÜM AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Yüzde 5,69 olarak açıklanan Ocak 2018 zammından sonra sigortalılık ve ölüm tarihleri dikkate alınarak SSK ölüm taban aylıklarının son üç yıl bazındaki miktarları şöyledir:
İlk defa 01.01.2000 öncesi sigortalı olup 01.10.2008 öncesi vefat edenlerin taban aylıkları
Hak sahibi 1 kişi ise Hak sahibi eş ve bir çocuk ise Hak sahibi iki kardeş ise
Yüzde 80 Eş (Yüzde 60) Çocuk (Yüzde 30) Yüzde 45
2016 Ocak 1.038,15 760,22 380,12 570,17
2016 Temmuz 1.075,83 787,82 393,92 590,87
2017 Ocak 1.126,72 825,08 412,55 618,82
2017 Temmuz 1.193,09 873,68 436,85 655,26
2018 Ocak 1.260,97 923,39 461,71 692,55
İlk defa 01.01.2000 öncesi sigortalı olup 01.10.2008 sonrası vefat edenlerin taban aylıkları
Hak sahibi 1 kişi ise Hak sahibi eş ve bir çocuk ise Hak sahibi iki kardeş ise
Yüzde 80 Eş (Yüzde 60) Çocuk (Yüzde 30) Yüzde 45
2016 Ocak 1.036,62 759,69 379,88 569,80
2016 Temmuz 1.074,25 787,27 393,67 590,48
2017 Ocak 1.125,06 824,50 412,29 618,41
2017 Temmuz 1.191,33 873,07 436,57 654,84
2018 Ocak 1.259,11 922,75 461,41 692,09
İlk defa 01.01.2000-30.09.2008 arasında sigortalı olup 01.10.2008 sonrası vefat edenlerin taban aylıkları
Hak sahibi 1 kişi ise Hak sahibi eş ve bir çocuk ise Hak sahibi iki kardeş ise
Yüzde 80 Eş (Yüzde 60) Çocuk (Yüzde 30) Yüzde 45
2016 Ocak 612,82 459,60 229,82 344,73
2016 Temmuz 635,07 476,28 238,16 357,24
2017 Ocak 665,10 498,81 249,43 374,14
2017 Temmuz 704,28 528,19 264,12 396,18
2018 Ocak 744,35 558,25 279,15 418,72
01.10.2008'den önce vefat eden sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak ölüm geliri alt sınır geliri
Hak sahibi 1 kişi ise Hak sahibi eş ve bir çocuk ise Hak sahibi iki kardeş ise Sigortalı Alt Sınır Geliri
2017 Temmuz 568,26 426,20 213,10 319,65 710,33
2018 Ocak 600,59 450,45 225,23 337,84 750,75
İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak ve son takvim ayı 2018/Ocak – Aralık olan gelirlerde sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması halinde bağlanacak gelir
67,65 x 30 x %85 = 1725,08 TL'den az olmayacak.