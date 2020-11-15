Paranıza sahip çıkın! Herkese uyarı bunu sakın yapmayın! Geri dönebilir! Şimdi e-devlet’i kontrol edin

ÖLÜM AYLIĞI ORANLARI

– Dul eşine % 50'si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine (çalışmayan) % 75

– Yalnızca eş var ancak eş Emekli Sandığı'ndan kendi aylığını alıyor olması veya devlet memuru olarak çalışıyor olması durumunda ise % 50,

– Bir eş 1 yetim olması halinde; eş % 60, yetim % 30,

– Bir eş 2 yetim olması halinde; eş % 50, her bir yetim için % 25'er,

– Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının, her birine % 25'i,

– Tek kız çocuk olması halinde % 50

– Çalışmayan ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması, gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın % 25'i maaş olarak bağlanır.