- Rafineri Satış Fiyatı Oluşumu

Yakıt ilk olarak rafineriden geçer. Bu aşamada rafineri fiyatına hem ÖTV, hem de EPDK payı eklenir. Devlet tarafından her ürün için belirlenen bir ÖTV değeri bulunmaktadır. Bu değerler aşağıdaki gibidir:

95 Oktan Kurşunsuz Benzin (TL/ m3) 2.376,50

Motorin (TL/ m3) 1.794,50

Gazyağı (TL/ m3) 1.136,70

Fuel Oil (TL/TON) 237,00

Kalorifer Yakıtı (TL/TON) 237,00

Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (TL/TON) 224,00

EPDK'nın payı; beyaz ürünler için metreküpte 2,54 TL, siyah ürünler için ise 2,69 TL'dir. Tabi bu ton bazında fiyatlardır.

Yakıtın rafineriye geldiği fiyat, Akdeniz - İtalyan piyasasında yayınlanmakta olan CIF Akdeniz tarafınan açıklanan o günün döviz kuruna bağlı bir şekilde değişir. Rafineri satış fiyatının hesaplanması ise şu şekilde gerçekleşir.

Gümrüksüz rafineri fiyatı, ÖTV ve EPDK payı toplanır.