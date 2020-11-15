Alınan son dakika haberiyle birlikte araç sahiplerine çok büyük müjde verildi. Daha öncesinde hem benzin hem de motorin fiyatlarında çifte indirim yapılmıştı. Tekrardan tarihin en büyük indirimine dair müjdeli haber verildi. Önceki indirimde ilk olarak 21 kuruşluk sonrasında ise 17 kuruşluk bir düşüş yaşanmıştı. Pompaya direkt olarak yansıyan bu indirim beraberinde, benzin fiyatlarında da düşüş yapılmıştı. Gelen son müjdeyle birlikte yapılan bu çifte indirimin sonrasında tekrar bir indirim haberi alındı.
RESMİ AÇIKLAMA
EPGİS'in yarın resmi açıklamayı yapması ve indirimi duyurması bekleniyor.
POMPAYA YANSIYACAK MI?
Edinilen bilgilere göre 32 kuruşluk fiyat indiriminin pompaya yansıyacağı öğrenildi. İndirim öncesi bugün İstanbul'da benzin 6.97 TL , Ankara ve İzmir'de ise 7.03 TL'den satılıyor.
Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirlenir?
Petrol Piyasası Kanunu gereğince, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren akaryakıt sektöründe serbset fiyatlandırma sistemine geçiş yapıldı. Yapılan uygulamayla beraber sektördeki akaryakıt dağıtımı yapan şirketler, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekle serbest oldular. Türkiye'de ise akaryakıt fiyatları 3 farklı aşama dahilinde belirleniyor. Bu aşamalar aşağıdaki gibidir:
- Rafineri Satış Fiyatı Oluşumu
Yakıt ilk olarak rafineriden geçer. Bu aşamada rafineri fiyatına hem ÖTV, hem de EPDK payı eklenir. Devlet tarafından her ürün için belirlenen bir ÖTV değeri bulunmaktadır. Bu değerler aşağıdaki gibidir:
95 Oktan Kurşunsuz Benzin (TL/ m3) 2.376,50
Motorin (TL/ m3) 1.794,50
Gazyağı (TL/ m3) 1.136,70
Fuel Oil (TL/TON) 237,00
Kalorifer Yakıtı (TL/TON) 237,00
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (TL/TON) 224,00
EPDK'nın payı; beyaz ürünler için metreküpte 2,54 TL, siyah ürünler için ise 2,69 TL'dir. Tabi bu ton bazında fiyatlardır.
Yakıtın rafineriye geldiği fiyat, Akdeniz - İtalyan piyasasında yayınlanmakta olan CIF Akdeniz tarafınan açıklanan o günün döviz kuruna bağlı bir şekilde değişir. Rafineri satış fiyatının hesaplanması ise şu şekilde gerçekleşir.
Gümrüksüz rafineri fiyatı, ÖTV ve EPDK payı toplanır.
- Depo Satış Fiyatı Oluşumu
Rafineriden çıkan yakıt, dağıtıcı firmalarca alınır. Burada markalar hem kendi marjını hem de servis ücretlerini yeni bir fiyat oluşturur. Markalar, buradan elde ettkleri kar marjlarını ise yeni istasyonlar, tesis bakımları ve pazarlama faaliyetleri için kullanmaktadır. Bu aşamada oluşan fiyat ise "depo satış fiyatı" olarak adlandırılır.
- Pompa Satış Fiyatı Oluşumu
Depodan satış fiyatına, bayi masrafları, lojistik giderleri eklendiğinde tavsiye edilen pompa fiyatı oluşmaktadır. Bölgeden bölgeye akaryakıt fiyatlarının değişmesi ise bu aşamadaki lojistik farklılıklardan kaynaklanmaktadır.