TRT, ASELSAN ve Kızılay bünyesine en az ilkokul mezunları arasından KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvurusu internet üzerinden başlayan KPSS'siz iş ilanlarının detayları, alım yapılan kadrolar ve başvuru sayfalarının linki yazımızda. Yayımlanan ilanlara baktığımızda , alımların en az ilkokul mezunlarından yapıldığı görülüyor. İşte Kızılay TRT ve ASELSAN'ın personel alımı mezuniyet seviyeleri ve tüm detaylar...