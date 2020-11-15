İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. İŞKUR kurum dışı işçi alımı, son günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Binlerce kişinin araştırdığı İŞKUR kurum dışı işçi alımı başvurusu, kurumların belirlediği sürece göre gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR kurum dışı işçi alımı için ilanlar nereden görüntülenir? İşte, kurum dışı işçi alımı hakkında bazı bilgiler
15 KASIM İŞKUR GÜNCEL İLANLAR
İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı ilanı kısmından yayımlanan personel alımları , alım yapılan şehirler, ilanlar için son başvuru tarihleri şu şekilde:
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Isparta Ertokuş Hazır Beton Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020
Ankara TÜBİTAK Uzman Uzman Yard. Alım İlanı 16.11.2020
Kastamonu Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Pers. Alımı 29.11.2020
Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 20.11.2020
Kocaeli TÜBİTAK-MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Pers. Alımı 30.11.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 15.11.2020
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Pers. Alımı 16.11.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 15.11.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 23.11.2020
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 14.11.2020
Afyonkarahisar İSJET Jeotermal A.Ş. 14.11.2020
Burdur Bucak Belediyesi Per. Ltd. Şti. 14.11.2020
Bitlis Mutki Belediyesi Per. Ltd. Şti. 16.11.2020
Manisa Albeltaş San. Tic. A.Ş. 16.11.2020
Afyonkarahisar Park Akören Dinlenme Tesis. San. Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020
Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 16.11.2020
Bursa Besaş Ekmek ve Besin San. Tic. A.Ş. Engelli ve Normal Personel Alım İlanı 16.11.2020
Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kült. Turz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 14.11.2020
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Per. A.Ş. 15.11.2020
Eskişehir Alpubel Enerji Ürt.Tar.Hay.Ulş.Dan.İnş.San.Tic.A.Ş. 16.11.2020
Amasya Arkeoloji Müzesi 16.11.2020
Burdur Çavdır Temizlik Hizmetleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 20.11.2020
Giresun Espiye KHGB 16.11.2020
Tunceli Nazımiye SYDV 23.11.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 18.11.2020
Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 14.11.2020
Van Tuşba Kent Hizmetleri A.Ş. 16.11.2020
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd.Şti.20.11.2020
Çanakkale Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yön. Birliği Pers.Ltd.Şti 19.11.2020
Kocaeli Körpaş Tem. Gıda Bor. İmal. Öz. Güv. Eğt. San. Tic. A.Ş. 15.11.2020
İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 20.11.2020
Giresun Bulancak Beton Enerji Maden İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 15.11.2020
İzmir Bağkent Sağ. Eğt. San. Tic. Ltd. Şti. 19.11.2020
Antalya Kemer Belediyesi Per. Ltd. Şti. 16.11.2020
Adıyaman Tut SYDV 17.11.2020
Bursa Mustafakemalpaşa Tur. Tes. İşl. Akar. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. 16.11.2020
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan. Tur. Pers. San. Tic. A.Ş. 17.11.2020
Ordu Çaybel Dan.Taah. İnş. San.Tic. A.Ş. 20.11.2020
Denizli PERAŞ SanTic. A.Ş. 18.11.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 19.11.2020
Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş. Haf. Petrol Ener. San. Tic. Ltd. Şti. 19.11.2020
İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Eğt. San. Tic. A.Ş. 17.11.2020
Kırıkkale Keskin Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.11.2020
Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 16.11.2020
Eskişehir Alpubel Enerji Ürt.Tar.Hay.Ulş.Dan.İnş.San.Tic.A.Ş. 18.11.2020
Adana Yüreğir SYDV 23.11.2020
KAMU İŞÇİSİ ALIMI
İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. KPSS'siz olarak fakrlı şehirlere yapılan alımlarda adaylar aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:
- Büro memuru
- Güvenlik görevlisi
- Büro işçisi
- Sekreter
- Öğretmen
- Mühendis
- Teknik personel
- Şoför
- Sanat tarihçisi
- Arkeolog
- Mimar,
- Laborant
- Uzman personel
- Beden işçisi
- Temizlik personeli
- Danışma memuru
İŞKUR BAŞVURU GENEL KOŞULLARI
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:
- Türk vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
- İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.