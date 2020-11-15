2020'de pek çok kazanç elde eden emekliler, gözünü 2021'e çevirdi. Yeni yılda 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak olan emekliler, Ocak artışını gösterecek enflasyon verilerini de yakın takibe aldı. Temmuz'da gelirleri yüzde 5.75 artan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, Ocak'ta da 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketi ipuçlarını verdi. Kasım ayı beklenti anketinde 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.47 çıktı. Buna göre, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yaklaşık yüzde 6.35 olarak gerçekleşecek.
2 VERİ KALDI
Bu yılın ikinci yarısına ilişkin şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 4.62 olarak gerçekleşti. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.62 görünüyor. Kesin oranlar için geriye 2 veri kaldı. Kasım, Aralık enflasyonu kesin oranı ortaya koyacak.
BAĞ- KUR'LUYA AVANTAJLI EMEKLİLİK
Torba yasa Bağ-Kur borcu olanlara büyük bir avantaj getirdi. Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, yasa çıktıktan itibaren 2 ay içinde SGK'ya ihya başvurusunda bulunabilecek. Daha önce sigortalılık süresi durdurulan ve prim borcu silinen Bağ-Kur'lulardan bu günlerini kazanmak isteyenler, durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 15 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyordu.
Yeni yasaya göre ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Böylece prim eksiği nedeniyle emekli olamayanlar, daha az ödemeyle dondurulan primlerini canlandırıp emekli olabilecek.