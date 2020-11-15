İhtiyaç Sahibi Öksüz ve Yetimler İçin 12 Milyon TL Ödeme

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda 41 bin kişinin hesabına toplam 12 milyon TL yatıracaklarını kaydetti.

Kronik Rahatsızlığı Olan 2 Bin İhtiyaç Sahibine 3,2 Milyon TL Yardım

Selçuk, ayrıca, kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, 2 bin ihtiyaç sahibine 3,2 milyon TL destekte bulunacağız" şeklide konuştu.

Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Ekim 2020 itibarıyla, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Nakdi Yardım, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım ile Öksüz ve Yetim Yardım ödemelerinin de 24-28 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.