16 Kasım ile 20 Kasım arası 5000 TL maaşla ikamet şartsız düz memur ve zabıta alımı başvuru şartları nedir?



KESTEL BELEDİYESİ ZABITA ALIMI

Kestel Belediyesi zabıta alımı özel şartları şu şekilde:

a. Zabıta Memuru kadro unvanı için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) 70 ve üzeri puan almış olmak.

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. 657 sayılı Kanunun 48. maddesi'nin (a) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/a maddesi'nde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.'dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.)

d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte belediyeye şahsen yapılacak.

1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (http://www.kestel.bel.tr) temin edeceklerdir. 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet'ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)