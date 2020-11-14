Mercek altına alınıyor. Kasım ayı araba fiyat listesi değişti. Sıfır bir araba almak isteyen binlerce kişi salgın nedeniyle fabrikaların üretim yapamamasından kaynaklı gelecek yeni otomobilleri bekliyor. Bilindiği üzere araba markaları yeni ayın otomobil fiyatlarını internet siteleri üzerinden duyuruyor. Fabrikaların sıfır araç üretimine başlamasıyla Fiat, Hyundai, Citroen, Toyota, Ford marka arabaların fiyatları inceleniyor. Fırsatları kaçırmak istemeyenler en uygun fiyatı öğrenerek değerlendirmelere devam ediyor. İşte en ucuz 9 otomobil modeli ve markasının fiyat listesi

İŞTE EN UCUZ 9 OTOMOBİL MARKASI VE MODELİ

İşte o modeller;