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    • Ekonomi
    • 14.11.2020 11:28
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    • 14.11.2020 11:28
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    Mercek altına alınıyor! değişti! İşte ve markası

    Yeni bir araba almak isteyenler özellikle yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte sıfır otomobil fiyatlarını mercek altına alıyor. Dünyada bir milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını sürecinde bir süre fabrikalar sıfır araba üretemedi. Bu bağlamda sıfır araçların gelmesini bekleniyor. Yakın bir tarihte fabrikaların otomobil üretimine başlanmasıyla birlikte araba markaların sonbahar fırsatları inceleniyor. Araç almak isteyenler bir yandan fiyat listesini incelemek isterken diğer yandan da model model fiyatlara bakıyor. İşte en ucuz 8 otomobil markası ve modeli

    takvim.com.tr
    İşte en ucuz 8 otomobil markası ve modeli...

    Mercek altına alınıyor. Kasım ayı araba fiyat listesi değişti. Sıfır bir araba almak isteyen binlerce kişi salgın nedeniyle fabrikaların üretim yapamamasından kaynaklı gelecek yeni otomobilleri bekliyor. Bilindiği üzere araba markaları yeni ayın otomobil fiyatlarını internet siteleri üzerinden duyuruyor. Fabrikaların sıfır araç üretimine başlamasıyla Fiat, Hyundai, Citroen, Toyota, Ford marka arabaların fiyatları inceleniyor. Fırsatları kaçırmak istemeyenler en uygun fiyatı öğrenerek değerlendirmelere devam ediyor. İşte en ucuz 9 otomobil modeli ve markasının fiyat listesi

    İŞTE EN UCUZ 9 OTOMOBİL MARKASI VE MODELİ

    İşte o modeller;

    Toyota Corolla 180.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Hyundai i10 136.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Dacia Sandero 153.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Opel Corsa 170.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Nissan Micra 171.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Ford Puma 210.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Mazda 3 Sedan 190.400 TL'den başlayan fiyatlarla

    Toyota C-HR 192.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Fiat 500x 210.000 TL'den başlayan fiyatlarla
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    Haberler Ekonomi Mercek altına alınıyor! Kasım ayı araba fiyat listesi değişti! İşte en ucuz 9 otomobil modeli ve markası