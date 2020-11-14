Mercek altına alınıyor. Kasım ayı araba fiyat listesi değişti. Sıfır bir araba almak isteyen binlerce kişi salgın nedeniyle fabrikaların üretim yapamamasından kaynaklı gelecek yeni otomobilleri bekliyor. Bilindiği üzere araba markaları yeni ayın otomobil fiyatlarını internet siteleri üzerinden duyuruyor. Fabrikaların sıfır araç üretimine başlamasıyla Fiat, Hyundai, Citroen, Toyota, Ford marka arabaların fiyatları inceleniyor. Fırsatları kaçırmak istemeyenler en uygun fiyatı öğrenerek değerlendirmelere devam ediyor. İşte en ucuz 9 otomobil modeli ve markasının fiyat listesi
İŞTE EN UCUZ 9 OTOMOBİL MARKASI VE MODELİ
İşte o modeller;
Toyota Corolla 180.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Hyundai i10 136.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Dacia Sandero 153.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Opel Corsa 170.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Nissan Micra 171.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Ford Puma 210.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Mazda 3 Sedan 190.400 TL'den başlayan fiyatlarla
Toyota C-HR 192.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Fiat 500x 210.000 TL'den başlayan fiyatlarla