Bunu satan turnayı gözünden vurdu! Dünyanın en pahalısı olarak biliniyor! Fiyatı ise...

Dünyadaki en pahalı baharat olarak bilinen safranın kilo fiyatını duyanları şaşırtıyor. Hassas terazilerden tartılıp gram gram satılıyor ve bu baharat çelik kasada saklanıyor. İran'dan ithal edilen safran, sevenleri için ulaşılmaz bir hale geldi. Aktarlar ise safranı çelik kasalarda muhafaza ediyor. 1 gramlık paketler şeklinde satışı yapılan safran, kuyumculardaki hassas terazilerde tartılıyor. Kilosu 45 bin TL olan safranın yarım kilosu yaklaşık 25 bin TL'lik 22 ayar bilezikle yarışıyor. Kilosu 45-50 bin TL'yi bulan safranı kasada muhafaza ettiğini belirten Çalık, "Safran kilo olarak satılmaz, gram şeklinde satılır. Değerli olduğu için raflarda da tutulmaz. Biz safranı kasamızda muhafaza ediyoruz. Tartarken kuyumcuya gidiyoruz, küçük naylon poşetler içerisine ve hassas terazi ile tartıyoruz" şeklinde konuştu.

YARIM KİLO FİYATI BİLEZİKLE KAPIŞIYOR

İran'dan ithal edilen safran, sevenleri için ulaşılmaz bir hale geldi. Aktarlar ise safranı çelik kasalarda muhafaza ediyor. 1 gramlık paketler şeklinde satışı yapılan safran, kuyumculardaki hassas terazilerde tartılıyor. Kilosu 45 bin TL olan safranın yarım kilosu yaklaşık 25 bin TL'lik 22 ayar bilezikle yarışıyor.