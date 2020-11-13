BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? (2021)

Koronavirüsten dolayı emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç arttı. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar olacak. Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak. Henüz Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika 2021 bekçi alımlarına dair bir duyurusu yapılmadı.

2021'DE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'nden henüz bekçi alımlarına dair net bir tarih verilmese de 2021 bekçi alım tarihleri internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı ya da EGM'den bir açıklama geldiği takdirde bekçi alımları başvuru şartları ile birlikte 2021 bekçi alım tarihleri haberimizde olacak. 2021'de kaç bekçi alımı yapılacak araştırması yapan kişiler için Yeni Ekonomi Paketi ile birlikte bekçi alımlarının da yapılacağını belirtelim.



2020 ÖNCESİNDE BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NASILDI?

2020 yılı öncesinde bekçi alım şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

Boyu uzunluğunun en az 167 cm olması,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında,

Askerliğini yapmış,

Başvuru yapılan ilde en az 12 aydır yaşıyor olma şartları yeterliydi.