İhtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı değişti. En düşük faiz oranına sahip bankadan kredi kullanımına ilişkin hesaplamaları inceledik. İşte 5.000 TL, 10.000 TL ve 30.000 TL kredi ödeme planı ve tüm bankaların kredi faiz oranlarına ilişkin liste haberimizde. İhtiyaç kredisi için başvuru yapacak olan müşteriler başvurularını farklı şekillerde yapabilirler. Banka müşterilerine banka şubelerinden doğrudan başvuru yapmanın yanı sıra mobil bankacılık işlemleri ve internet bankacılığı üzerinde de başvuru şansı tanıyor. Bireysel krediler ihtiyaca göre farklı isimler (örn. ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi, kredi kartı) alır. Bireysel kredilerin faiz oranları ve kullandırım masrafları (örn. dosya masrafı) bankalar arası değişiklik göstermektedir. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
FİNANSBANK 5.000 TL, 10.000 TL VE 30.000 TL KREDİ
QNB Finansbank müşterilerine yüzde 1.19 faiz oranıyla kredi imkanı veriyor. Müşteriler bankadan kredi kullanımlarında BDDK'nın son kararı sonrası en fazla 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Bunun dışında banka ödeme kolaylılığı da sağlıyor.
Esnek ödeme seçeneklerinin yanı sıra ödeme erteleme imkanı da sunan QNB Finansbank müşterilerine 90 gün ödemesiz dönem imkanı sunuyor.
GARANTİ BANKASI 5.000 TL, 10.000 TL VE 30.000 TL KREDİ
Garanti BBVA, 1.74 faiz oranıyla 5.000-10.000-30.000 kredi başvurusunu banka şubesinden yaptırmaktadır. Ayrıca bankanın müşterileri bu kredileri, diğer bankalarda olduğu gibi internet bankacılığını kullanarak da yapabilmektedir. Kredi sonucu uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilmektedirler.
AKBANK 5.000 TL, 10.000 TL VE 30.000 TL KREDİ
Akbank üzerinden 5.000-10.000 30.000 kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar bu krediyi şubelere gitmeden alabilirler. Bunun için bankanın müşterisi olmanız ve banka internet bankacılığını kullanmanız gerekmektedir. Onay aldığınızda banka krediyi hesabınıza atar ve hafta sonu olsa bile bu krediyi kullanabilirsiniz. Akbank üzerinden bu kredileri kullanabilmeniz için kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka gerekirse sizden belge talep edebilir. Ayrıca banka şubelerine giderek, kimliğinizle de bu bankanın verdiği kredileri kullanabilirsiniz.
TEB 5.000 TL KREDİ
Türkiye Ekonomi Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilerine kişiye özel faiz ornaı uyguluyor. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişinin kredi puanına göre sağlanan faiz oranları ise yüzde 1.25 seviyesinden başlıyor.
TEB tarafından sağlanan ihtiyaç kredisinde ödeme seçenekleri de ön plana çıkıyor. Banka müşterilerine 3 aydan 3 yıla kadar ödeme planı oluşturuyor. Talep eden müşteriler kredi kullandıktan 3 ay sonra ödemeye başlıyorlar.
KREDİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
Müşteriler hangi bankadan kredi kullanımı yapacaklar ise başvurularını 3 farklı yoldan yapabilirler. Bunun için ilk olarak internet bankacılığı kullanabilecek olan müşteriler bankaların mobil uygulamaları üzerinde de kredi başvurularını tamamlayabilirler. Bunun dışında SMS ile veya banka şubelerine giderek de kredi başvuruları yapılabilir.
İhtiyaç Kredisi: Gerçek kişilerin, bireysel amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları kredilerdir. Eğitim kredisi, beyaz eşya kredisi, tatil kredisi ve ev yenileme kredisi, altın kredisi vb. kredilerin tümü bireysel ihtiyaç kredileridir. Eylül 2016'da yapılan düzenlemeler kapsamında 48 ay vade ile sınırlandırılmıştır. İhtiyaç kredileri genellikle teminatsız verilen kredilerdir. Kredi tahsisinde, başvuranın kredibilitesi/durumuna göre 3.kişi kefaleti istenebilir. Banka için riskinin daha yüksek olması sebebiyle faiz oranı diğer kredi türlerine göre daha yüksektir. Ortalama kredi tutarları 20.000-30.000 TL civarlarındadır.