Mevcut telefonunu bir yenisiyle değiştirmek isteyenler özellikle internet siteleri üzerinden yapılan karşılaştırmaları incelerken bir yandan da teknoloji sitelerinde yer alan tanıtım videolarını izliyor. Bütçesini fazla yormayacak bir cihazı tercih edenler bu bağlamda 2.250 TL altı akıllı telefon fiyat listesini öğrenmek istiyor. Samsung, Huawei, General Mobile, Xiaomi, Vestel ve Meizu marka 2.250 TL altı fiyatlarda satılan akıllı telefonları yazımızda incelemek isteyenler için derledik. İşte en ucuz 9 telefon markası ve modeli ve Kasım ayı 2.250 TL altı akıllı telefon fiyat listesi
2.250 TL ALTI AKILLI TELEFON FİYAT LİSTESİ
İşte en ucuz 9 telefon markası ve modeli;
General Mobile GM 20 Pro
Ortalama satış fiyatı 2.150 TL
Xiaomi Redmi 8 64 GB
Ortalama satış fiyatı 2.199 TL
Xiaomi Redmi 9 Android 10 (Q)
Ortalama satış fiyatı 2.200 TL
Vestel Venus Z20
Ortalama satış fiyatı 2.200 TL
Meizu Note 8
Ortalama satış fiyatı 1.900 TL
Huawei P20 Lite
Ortalama satış fiyatı 2.250 TL
Samsung Galaxy Note 4
Ortalama satış fiyatı 2.000 TL
Samsung Galaxy M11
Ortalama satış fiyatı 2.100 TL
Samsung Galaxy A11
Ortalama satış fiyatı 2.200 TL