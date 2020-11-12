Devlet musluğu açtı! Sigortalı çalışanlara bile yardım yapılacak! Başvuru yaparak hemen paranızı alabilirsiniz…

DOĞUM PARASI 300 TL, 400 TL VE 600 TL

Doğum parası ödemesi ile bir anne 1300 TL'ye kadar devlet desteği alabilir.

Mayıs 2015 tarihinden sonra ilk defa çocuk sahibi olan anneye 300 TL ödenir. Bu tarihten sorna ikinci çocuğunu doğuran anneye 400 TL bir ödeme daha yapılır Eğer çocuk sayısı 3 ve üzeri olursa destek tutarı 600 TL olarak yapılır.

801 TL CENAZE YARDIMI

Sigortalı olarak çalışan eşi vefat eden bir kadın ve çocukları devletten cenaze yardımı alabilirler. Bu ödemeler 801 TL olarak yapılır. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yapılması gereken ödemeler ayrıca geriye dönük 5 yıllık süreç için alınabilir.