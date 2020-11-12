Devlet musluğu açtı! Sigortalı çalışanlara bile yardım yapılacak! Başvuru yaparak hemen paranızı alabilirsiniz…

Ekonomik olarak yetersiz durumda olan vatandaşlar, devletin verdiği yardımlardan faydalanarak daha rahat bir süreç geçirebilirler. Fakat devlet yardımı alabilmeleri için, bir takım şartları karşılamaları gerekiyor. Hükümet ve SGK tarafından kısa süre önce sigortalıların alabileceği yardımlar açıklandı. Hemen başvuru yaparak yardım alabilirsiniz… Devletlerin vatandaşlarına hizmet için var olduğu gerçeğinin bir göstergesi olan devlet yardımları, halkın yaşam kalitesinin arttırılması öngörülerek yapılır. Devlet desteklerinin ülkenin her kesimden vatandaşı için olması gerektiğine şüphe yoktur. Devlet desteklerinin ülkenin her kesimden vatandaşı için olması gerektiğine şüphe yoktur. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
DOĞUM PARASI 300 TL, 400 TL VE 600 TL
Doğum parası ödemesi ile bir anne 1300 TL'ye kadar devlet desteği alabilir.
Mayıs 2015 tarihinden sonra ilk defa çocuk sahibi olan anneye 300 TL ödenir. Bu tarihten sorna ikinci çocuğunu doğuran anneye 400 TL bir ödeme daha yapılır Eğer çocuk sayısı 3 ve üzeri olursa destek tutarı 600 TL olarak yapılır.
801 TL CENAZE YARDIMI
Sigortalı olarak çalışan eşi vefat eden bir kadın ve çocukları devletten cenaze yardımı alabilirler. Bu ödemeler 801 TL olarak yapılır. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yapılması gereken ödemeler ayrıca geriye dönük 5 yıllık süreç için alınabilir.
DİĞER DEVLET YARDIMLARI NELERDİR?
AYLIK 2400 TL BAKICI YARDIMI
Devlet tarafından sağlanan desteklerin ilki bakıcı yardımı. Bu yardım Sosyal Güvenlik Kurumu ile Avrupa Birliği arasında imzalanan bir protokol kapsamında sağlanıyor.
Projeden yararlanmak için annelerin çalışıyor olması ve sigortası bulunması gerekiyor. Ayrıca 300 Euro olarak ödenen ve Türk Lirası ile 2400 TL olarak ödenen bu yardımlar için annelerin çocukları için bakıcı çalıştırmaları isteniyor. Ödemeler sadece Ankara, İstanbul ve İzmir için geçerli.
DUL VE YETİM MAAŞI
Eşi veya babası vefat eden bir kadın devletten dul ve yetim maaşı almaya hak kazanır.
Bu maaş ödemesi kadının çalışmaya başladığı süreye kadar devam eder. Bunun yanında kadın evlendiğinde de bu maaş ödemesi keslir. Dul ve yetim maaşı sigortalı olarak vefat eden kişinin primlere bağlı olarak değişir.
ASGARİ ÜCRETLİ ANNELERE 7 BİN 325 TL DOĞUM İZNİ PARASI
Anne olmaya hazırlanan kadınlara devlet doğum izni sürecinde özel bir destek sağlar.
Doğum izni destek ödemeleri maaş tutarına göre belirlenir. En düşük ödeme asgari ücretli annelere yapılır. Ödemeler 8 hafta doğumdan önce 8 haftada doğumdan sonra olmak üzere 16 hafta için yapılır. En düşük ödeme 7 bin 325 TL
İŞKUR İŞTE ANNE PROJESİ
İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi yapılır. Bu ödemeler kurs ve programlara katılan annelere sağlanır.
EMZİRME PARASI 201 TL
Yeni doğum yapmış olan bir anneye sağlanan destek ödemelerinden bir tanesi de emzirme parası. Bu ödemeler halk arasında süt parası olarak bilinir ve 201 TL olarak yapılır.
DEVLET DESTEKLERİ NEDİR?
Devletlerin vatandaşlarına hizmet için var olduğu gerçeğinin bir göstergesi olan devlet yardımları, halkın yaşam kalitesinin arttırılması öngörülerek yapılır. Devlet desteklerinin ülkenin her kesimden vatandaşı için olması gerektiğine şüphe yoktur. Bunun için de devlet bir yandan sosyo ekonomik durumu asgari düzeyin altında olan vatandaşları için sağlık, eğitim, yiyecek, barınma gibi yardımlarda bulunurken; diğer yandan da devlet ekonomisinin ve dolayısıyla yerli yatırımcının daha fazla kazanç sağlayabilmesi için girişimlerde bulunur. bunlar çoğunlukla ülkeyi ekonomik olarak ileri taşıyacak konularda devlet ve vatandaşın birlikte hareket etmesini sağlayacak olan yardımlardır.