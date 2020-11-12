EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?

5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

EMEKLİ EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?

2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4'lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlara zam gelmekte, zamlarla birlikte alınacak ek ödeme tutarı da artıyor.

EMEKLİYE EN AZ ASGARİ ÜCRET!

En düşük emekli aylığı 2019'da bin, bu yıl bin 500 liraya çıkarılırken , emekliler yeni bir artış beklentisi taşıyor. Türkiye Emekliler Derneği'nin teklifi ise her yıl asgari ücrete eşitlenmesi.

Emekliler için son yıllarda pek çok önemli düzenleme hayata geçirildi. Üçüncü yılını dolduran bayram ikramiyeleri, zamlı ödenen ikinci promosyon gibi... Emekli aylıklarında iyileştirmelere de imza atıldı.



En düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da bin liraya, bu yıl da bin 500 liraya yükseltildi. Emekliler, taban aylıkta önümüzdeki dönemde yeni bir artış daha yapılması beklentisi taşıyor. Tutar da telaffuz ediliyor.