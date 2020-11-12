EMEKLİ, ASGARİ ÜCRETLİ, DAR GELİRLİLER

TOKİ'den yapılan açıklamada evlerin dar gelirliler için satışa sunulduğuna yer verildi. Dar gelirli olan vatandaşların, belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapması gerektiği bildirildi.

TOKİ evlerine başvuru yapacaklarda aranan şartlar ise şu şekilde:

- T.C. vatandaşı olması,

- Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,

- Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)

- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500.00 TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500.00 TL olması gerekmektedir.)