Vadeli Mevduat Hesaplarında Vadeler Nedir?

Vadeli mevduat hesaplarında vadeler 1 gecelikten 1 yıllığa kadar olan sürelerde olabilir. Bazen bu vadeli mevduatların süreleri sizin talebine istinaden ve bankanın da onayıyla 1 yıldan daha uzun da belirlenebilir. Genellikle uygulanan standart vadeler 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olmakla birlikte, 1 gecelik (O/N), 7 günlük, 15 günlük gibi kırık vadelerde de vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz.

Bankalara göre farklılaşan vadeli faiz oranlarının temel belirleyicisi ülkedeki enflasyon oranları ve hüküm süren ekonomik koşullardır. Normal koşullarda vade ne kadar uzunsa bu vade için verilen faiz oranı da o kadar yüksek olur. Bununla birlikte yüksek bir enflasyonu olan bir ülkede enflasyon oranlarında hızlı bir düşüş beklentisinin olması halinde uzun vadeli mevduatlara verilen faiz oranları düşük kalabilir.

Vadeli Mevduat Hesapları Hangi Para Cinsinden Açılabilir?

Ülkemizde konvertibl olan bütün para cinsleri üzerinden vadeli mevduat hesabı açılabilirsiniz. Açılan vadeli mevduat hesapları içinde TL vadeli mevduat hesapları başı çekerken, bunu ABD Doları ve Avro döviz cinslerinde açılan vadeli mevduat hesapları izlemektedir. TL mevduatlarınıza alacağınız faiz oranı, ABD Doları ve Avro mevduatlarınza kıyasla daha yüksektir.

Farklı Vadeli Mevduat Ürünleri Nelerdir?

Farklılaşan ekonomik koşullar ve müşteri talepleri, vadeli mevduat ürünlerinin de çeşitlenmesine neden olur. Çeşitli vadeli mevduat ürünlerinden en fazla kullanılanları;

O/N uzayan, faiz oranlarının piyasa şartlarına göre belirlendiği ve gün içinde para çekmenize izin veren vadeli mevduat hesapları,

Çok para birimli olarak açılan, bu para birimleri arasında dönüşüm yapılabilen ve farklı bankalarca hiper hesap, dönüşümlü hesap gibi farklı adlar verilen vadeli mevduat hesapları,

Altın gibi değerli madenler üzerinden açılan vadeli mevduat hesapları ,

Devlet teşvikli katkı sunan Çeyiz Hesabı vb türündeki vadeli mevduat hesaplarıdır.