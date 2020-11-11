Kasım ayının ortalarına yaklaşırken kamu kurum ve özel sektör alımları devam ediyor. İŞKUR üzerinden çeşitli belediyeler tarafından yayınlanan yeni ilanlarda farklı kadrolarda personel alımı yapılacağı açıklanmış olup bu doğrultuda belediyeler ve son başvuru tarihleri haberimizde yer almaktadır. İŞKUR üzerinden yayınlanan ve belediyeler tarafından personel alımını içeren ilanlara başvuru yapmak isteyenler https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ adresinden ilgili belediye isimlerine göre başvuru şeklini ve diğer detayları görüntüleyerek başvuru yapabilmektedir. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
11 Kasım İŞKUR belediye iş ilanları başvurusu!
Burdur Bucak Belediyesi Per. Ltd. Şti. 14.11.2020
Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 13.11.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 15.11.2020
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Per. A.Ş. 11.11.2020
Niğde Çamardı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.11.2020
Niğde Kiledere Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.11.2020
Bitlis Mutki Belediyesi Per. Ltd. Şti. 16.11.2020
Tunceli Çemişgezek Belediyesi Per. Ltd. Şti. 12.11.2020
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 12.11.2020
Balıkesir Kepsut Belediyesi Personel Ltd. Şti. 11.11.2020
İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?
Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.
Belediyelerde İşe girmenin Yolları
Belediyeler, yerel yönetimin en büyük idari mercisidir. Bir ilçeyi veya ili yönetme işi belediyelere aittir. Bu nedenle koca bir ilçenin ya da ilin yönetimini sağlamak, o bölgelere hizmet götürmek için de onlarca birimde iş üretilmektedir. Ve her iş kolu da insanların istihdam edilmesi, çalıştırılması anlamına gelir. Belediyelerde personellerin çalışma şekli 3'e ayrılır. İşçi, sözleşmeli personel ve memur. Belediyede işe girmek için bu 3 yoldan en az birinin denenmesi gerekir. Belediyede işe alımlar ise ağırlıklı olarak sözleşmeli personel üzerinden yapılmaktadır.
Belediyede İşe Girebilmek için Hangi Şartlar Aranır?
Belediyede işe girmek kolay bir şey değildir. Çünkü bir kamu kurumu olan belediyelerde işçi ve personel alımları da yasalara ve belediye meclislerince alınan kararlara bağlı olarak yapılır. Her bir birimde çalıştırılacak personel sayısı, bu personelin nitelikleri, alacağı maaş, kazanacağı tüm sosyal haklar ve hatta ne kadar süre ile çalıştırılacağı (sözleşmeli ve işçiler için geçerlidir) gibi maddeler, senede bir defa karara bağlanır. Bu nedenle işçi ve sözleşmeli personel alımı için ilgili takvimi kaçırmamak, zamanında eksiksiz bir şekilde başvuruların yapılması gerekir.