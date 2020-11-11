Belediyelerde İşe girmenin Yolları

Belediyeler, yerel yönetimin en büyük idari mercisidir. Bir ilçeyi veya ili yönetme işi belediyelere aittir. Bu nedenle koca bir ilçenin ya da ilin yönetimini sağlamak, o bölgelere hizmet götürmek için de onlarca birimde iş üretilmektedir. Ve her iş kolu da insanların istihdam edilmesi, çalıştırılması anlamına gelir. Belediyelerde personellerin çalışma şekli 3'e ayrılır. İşçi, sözleşmeli personel ve memur. Belediyede işe girmek için bu 3 yoldan en az birinin denenmesi gerekir. Belediyede işe alımlar ise ağırlıklı olarak sözleşmeli personel üzerinden yapılmaktadır.

Belediyede İşe Girebilmek için Hangi Şartlar Aranır?

Belediyede işe girmek kolay bir şey değildir. Çünkü bir kamu kurumu olan belediyelerde işçi ve personel alımları da yasalara ve belediye meclislerince alınan kararlara bağlı olarak yapılır. Her bir birimde çalıştırılacak personel sayısı, bu personelin nitelikleri, alacağı maaş, kazanacağı tüm sosyal haklar ve hatta ne kadar süre ile çalıştırılacağı (sözleşmeli ve işçiler için geçerlidir) gibi maddeler, senede bir defa karara bağlanır. Bu nedenle işçi ve sözleşmeli personel alımı için ilgili takvimi kaçırmamak, zamanında eksiksiz bir şekilde başvuruların yapılması gerekir.