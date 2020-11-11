Corona virüs salgınında ekonomik olarak sıkıntı yaşayan özel sektör işverenlerinin sosyal güvenlik maliyetlerini azaltmak ve normalleşme sürecini hızlandırmak için iş yerlerine normalleşme desteği verilmeye başlandı. Normalleşme desteği kimlere verilecek? Normalleşme yardımları elektrik, gıda ve nakit para vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Normalleşme Desteğine başvuru yapmak için www.sgk.gov.tr üzerinden giriş yaparak öncelikli olarak şu sırayı takip ederek; e-SGK - İşveren - İşveren Sistemi - Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama' ekranında yer alan '7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği' Normalleşme Desteği başvuru yapılabilir. Normalleşme Desteği'ni başvuru yapmak isteyen işverenlere tanımlama ekranı SGK tarafından yapılacak. Normalleşme Desteğine nasıl başvuru yapılır sorusunun cevabı olarak Bakan Selçuk işlemlerin SGK ekranından yapılacağını belirtti. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de