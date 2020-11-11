EYT KONUSUNDA TBMM'YE SORU ÖNERGESİ VERİLDİ!

TBMM'nin açılamasının ardından emeklilikte yaşa takılanlar için yeni kanun teklifleri ve soru önergeleri gelmeye başladı. Hükümet EYT konusunda en son net bir şekilde olumlu karşılamadığını açıklamıştı. Ancak son açıklamaların üzerinden uzun bir süre geçti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a yöneltilen soru önergesi olmuştu. Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından sunulan bu soru önergesinde EYT'li vatandaşlar için bir çalışma olup olmadığı soruldu. Çalışma Bakanı Selçuk ise bu soru önergesine henüz yanıt vermedi.