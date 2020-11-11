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    • Ekonomi
    • 11.11.2020 Gazete
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    ile kararlı mücadele sürecek

    Hazine ve ’na atanan , bakanlığa getirilmesinin kendisi için sürpriz olduğunu ifade edip, şunları kaydetti: Makroekonomik istikrarı muhafaza ederek, büyüme ve a yeni bir ivme kazandıracağız.

    Enflasyon ile kararlı mücadele sürecek

    Hazine ve 'na atanan , bakanlığa getirilmesinin kendisi için sürpriz olduğunu ifade edip, şunları kaydetti:

    Makroekonomik istikrarı muhafaza ederek, büyüme ve a yeni bir ivme kazandıracağız.

    la mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak, kamu finansmanının kalitesini artıracağız.

    Vatandaşın üreterek gelir elde ettiği ortamı tesis edecek, Covid- 19'un etkilerini gidermek için sosyal programları sürdüreceğiz.

    Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacak.

    Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız.

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