VADELİ DÖVİZ HESABI NEDİR?

Döviz üzerinden birikim yapmak isteyenlerin sıklıkla kullandığı hesaplardan biri de vadeli döviz hesabıdır. Tıpkı vadeli Türk Lirası hesabı gibi vadeli döviz hesabı da belirli bir süre paranızı işleme koyar, vade dolana kadar tarafınızdan kullanamazsınız ancak vade bitiminde hesabınız faiz kazancı sağlar. Şayet döviz geliriniz varsa ya da Türk Lirası ile döviz alarak birikimlerinizi çeşitlendirmek istiyorsanız vadeli döviz hesabından faydalanabilirsiniz.

DÖVİZ HESABI NASIL AÇILIR?

Döviz mevduat hesaplarının açılış işlemleri tıpkı diğer mevduat hesapları gibi çalışır. Çalıştığınız bankanın şubesine giderek, döviz mevduat hesabı açtırabilirsiniz. Bazı bankaların internet bankacılığı ve/veya mobil uygulama üzerinden de döviz hesabı açabilme imkânı mevcuttur. Vadesiz döviz hesabını açıldıktan sonra dilerseniz yine mobil şube ya da internet şubesi üzerinden vadeli döviz hesabına da çevirebilirsiniz.

DÖVİZ HESABI FAİZİ NASIL HESAPLANIR?

Döviz hesabı faiz getirisi miktarını hesaplayabilmek için öncelikle çalıştığınız bankanın mevduat faiz oranını bilmeniz gerekir. Farklı bankalar farklı döviz kuru üzerinden işlem yaptıkları için farklı faiz oranları sunar. Hesaplama yapmak için çalıştığınız bankanın ne kadarlık bir döviz getirisi için ne kadar faiz sunduğunu öğrenerek, aylık ya da belirli bir periyot için bu şekilde hesaplama yapabilirsiniz.

Vadeli Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?

Vadeli mevduat hesabı tüm bankalar üzerinden açılabiliyor. Artık bir ayrıcalık değil, olması gereken hizmetler arasında yerini aldığı için bütün bankalardan vadeli hesabınızı anında aktifleştirebilirsiniz.

Vadeli hesap açmak için tercih ettiğiniz herhangi bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de yardımıyla hesabınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de hali hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil uygulaması üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.

Vadeli hesaplara alternatif olarak sunulmaya başlanan enflasyon korumalı mevduat hesabı Nisan 2019'dan beri hayatımızda. Bu hesap türü, mevduat hesabı sahibine yüksek kazanç sağlıyor. Sağlanan bu yüksek kazanç sayesinde Türk Lirası mevduat hesaplarına özendirerek döviz mevduat hesaplarına olan ilginin azalması hedefleniyor.