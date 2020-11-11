Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda psikolog, sosyal çalışmacı, pedagog, şehir plancısı, diyetisyen, mimar ve istatistikçi kadrolarına yapılan personel alımının başvurularının başladığına yer verildi. Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda personel alımı başvuru ekranının açıldığına, başvuruların alınmaya başladığına yer verildi. Başvurular bugünden 25 Kasım tarihi saat 23.59'a kadar alınacak. Başvuru lar aşağıdaki sayfadan yapılacak. 2020 yılı ilanları yayımlanmaya başladı. İKM, zabıt katibi, mübaşir ve diğer kadrolara personel alımları için henüz bir tarih açıklanmadı. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de