Milyonlar merakla bekliyordu. Borcu olan, yapılandırma bekleyen herkesi çok yakından ilgilendiriyor. SGK, SSK, Bağkur tüm çalışanları sevindiren haber. Meclis'te kabul edildi. İstihdam teşvikini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk 10 maddesi kabul edildi. Şimdi özellikle borcu olanlar yapılandırmanın hangi borçları kapsadığını merak ediyor. Ayrıca 31.08.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları da kapsamda.