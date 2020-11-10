Milyonları yakından ilgilendiriyor! Cezalı duruma düşmeyin! 4 ila 8 aylık brüt maaşı kadar...





İDARİ PARA CEZASI



Pandemi nedeniyle gelen 'fesih yasağı' olduğu sürece; 'karşılıklı rıza var nasılsa, çalışan da tazminatlarını da aldı' denilirse, işverenler yanılgıya düşmüş olur. Bu şekilde, haklı neden yokken, fesih yasağına aykırı çıkış gerçekleşen işyerlerinin genelde fesih nedeni olarak 'diğer nedenleri (kod:22)' SGK'ya bildirdiğini de duyuyoruz. Her ne kadar çalışan tazminatını almış olsa da ve çalışanın rızası olsa da, fesih yasağının ihlali anlamına gelen (arabulucuda veya ikale yoluyla) çıkış işlemleri (kodları) işverenleri idari para cezası ile karşı karşıya bırakabilir. Fesih yasağına aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işverene, her bir işçi için 'aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası' öngörülüyor.



İş Yasası'nın geçici (10.ncu) maddesine göre; işverenler fesih yasağı süresince; 3 aylık süreyi geçmemek üzere, çalışanını tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkarabiliyor. Yine aynı yasal düzenlemeye istinaden; Cumhurbaşkanı fesih yasağına ilişkin 3 aylık süreleri 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetkili.