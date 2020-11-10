Kilosu 100 TL

Adana'nın Feke ilçesinde 1300 rakımlı Toros Dağları'nın eteklerinde yetişen sedir mantarları Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. İlçede köylüler sedir ormanlarının olduğu bölgede Kasım ve Aralık aylarında doğal yetişen sedir mantarı hasadı gerçekleştiriyor. Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, "Bu mantarımız Türkiye'de sadece bu bölgede yetişiyor. Amacımız mantarın biraz daha fazla ihraç edilmesi ve daha fazla tanıtmak" dedi. Mantarın sınıfına göre Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine kilosu 40 ila 100 lira arasında satıldığı belirtildi.