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    • Ekonomi
    • 10.11.2020 Gazete
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    Kilosu 100 TL

    'nın Feke ilçesinde 1300 rakımlı ’nın eteklerinde yetişen sedir mantarları Avrupa ve ülkelerine ihraç ediliyor. İlçede köylüler sedir ormanlarının olduğu bölgede Kasım ve Aralık aylarında doğal yetişen sedir mantarı hasadı gerçekleştiriyor. Başkanı , “Bu mantarımız ’de sadece bu bölgede yetişiyor. Amacımız mantarın biraz daha fazla ihraç edilmesi ve daha fazla tanıtmak” dedi. Mantarın sınıfına göre Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine kilosu 40 ila 100 lira arasında satıldığı belirtildi.

    Kilosu 100 TL
    'nın Feke ilçesinde 1300 rakımlı 'nın eteklerinde yetişen sedir mantarları Avrupa ve ülkelerine ihraç ediliyor. İlçede köylüler sedir ormanlarının olduğu bölgede Kasım ve Aralık aylarında doğal yetişen sedir mantarı hasadı gerçekleştiriyor. Başkanı , "Bu mantarımız 'de sadece bu bölgede yetişiyor. Amacımız mantarın biraz daha fazla ihraç edilmesi ve daha fazla tanıtmak" dedi. Mantarın sınıfına göre Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine kilosu 40 ila 100 lira arasında satıldığı belirtildi.
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