

DÖVİZ HESABI NASIL AÇILIR?

Döviz mevduat hesaplarının açılış işlemleri tıpkı diğer mevduat hesapları gibi çalışır. Çalıştığınız bankanın şubesine giderek, döviz mevduat hesabı açtırabilirsiniz. Bazı bankaların internet bankacılığı ve/veya mobil uygulama üzerinden de döviz hesabı açabilme imkânı mevcuttur. Vadesiz döviz hesabını açıldıktan sonra dilerseniz yine mobil şube ya da internet şubesi üzerinden vadeli döviz hesabına da çevirebilirsiniz.

DÖVİZ HESABI FAİZİ NASIL HESAPLANIR?

Döviz hesabı faiz getirisi miktarını hesaplayabilmek için öncelikle çalıştığınız bankanın mevduat faiz oranını bilmeniz gerekir. Farklı bankalar farklı döviz kuru üzerinden işlem yaptıkları için farklı faiz oranları sunar. Hesaplama yapmak için çalıştığınız bankanın ne kadarlık bir döviz getirisi için ne kadar faiz sunduğunu öğrenerek, aylık ya da belirli bir periyot için bu şekilde hesaplama yapabilirsiniz.