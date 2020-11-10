Lütfi Elvan kimdir sorusu arama motorlarında çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan'ın atandığı duyuruldu. Kararın ardından vatandaşlar Lütfi Elvan kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen detaylar... Lütfi Elvan 12 Mart 1962 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde ailenin üçüncü çocuğu olarak doğdu. Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/507 sayılı kararda, "Görevden Affını İsteyen ve Görevden Af Talebi Kabul Edilen Berat ALBAYRAK'tan Boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfİ ELVAN'ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2020/507)" denildi.
LÜTFİ ELVAN KİMDİR?
Lütfi Elvan 12 Mart 1962 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde ailenin üçüncü çocuğu olarak doğdu. Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.
Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.
23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu.
24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu. 64. Hükûmette Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükûmette Kalkınma Bakanı olarak görev aldı.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
EĞİTİMİ
İlk, orta ve lise öğrenimini Konya'da tamamlayan Elvan, 1983 yılında İTÜ Maden Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra Birleşik Krallık'ta bulunan Leeds Üniversitesi'nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisans Eğitimini 1989 yılında tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Delaware Üniversitesi'nde Ekonomi alanında ikinci yüksek lisansını 1995 yılında yaptı.