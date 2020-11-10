YURT DIŞINDAN ARAÇ ALIMINDA ŞARTLAR

Yurt dışından ikinci el araç alımında henüz detayların belli olmadığına yer verilirken Ertemel, bundan 2-25 yıl önce bu şekilde bir olaya izin verildiğini söyledi. Ertemel, bu izinde bazı şartların olması gerektiğini söyledi. Şartlar arasında sadece belirli model, yıl ve motor hacimli araçların getirilmesi gerektiğine yer verildi.

Gelen bilgilere göre ithalatta iznin Avrupa ülkeleri için verileceği ifade ediliyor. Ertemel açıklamasında, ikinci el araba ithalatında en uygun ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğunu, bu ülkelerin başında Almanya'nın geldiğine yer verildi.