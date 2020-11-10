Koronavirüs nedeniyle otomobil fabrikalarının üretimi durdurması ikinci el arabalara olan rağbeti artırdı. Sıfır araç üretiminin azalması ve yükselen döviz kuru nedeniyle fiyatların artmasının ardından, ikinci el araç piyasası da adeta uçuşa geçmişti. Yükselen araç fiyatları hükümeti de harekete geçirdi. İkinci el otomobil fiyatlarındaki aşırı artışın ardından hükümetin düğmeye bastığı ve ithalatın da içerisinde olduğu bir çok tedbirin gündeme geldiği bildirildi. İkinci el tarafında aşırı oranda yükselen fiyatların perde arkasında ise sadece sıfır araç tarafında ortaya çıkan sıkıntılar yer almıyor. Araç piyasasında ortaya çıkan havayı kendi lehine çevirmek isteyen kimi fırsatçıların manipülatif yönlendirmeleri ile de yükselen ikinci el araç fiyatlarına yönelik sektör temsilcileri ise yakın zamanda yüzde 10 oranında bir artış daha bekliyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
İTHALAT TEDBİRİ GÜNDEMDE
Öte yandan ikinci el araç piyasasında ortaya çıkan ve sürekli artış eğilimi gösteren fiyatlara yönelik alınacak tedbirler hükümetin de ajandasına girdi. Geçtiğimiz günlerde öne sürülen bir iddiaya göre; ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım tedbirler gündemde. Yeni Şafak'ın haberine göre ikinci el araç tarafına yönelik olası bir ithalat izninin verilmesi halinde ise fiyatlarda düşüş yaşanması bekleniyor.
BİZİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU
Konuyla ilgili konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ''Bizim için de sürpriz bir gündem maddesi oldu. Tabi bu yönde İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği olarak bir düşüncemiz vardı ancak olgunlaşmamıştı. O yüzden de kamuoyu ile paylaşmamıştık. Burada önemli olan nokta şu: Bu uygulama ile ne amaçlanıyor. İkinci el araçlarının fiyatlarının stabil hale getirilmesi mi?, yoksa tüketicinin lüks araca erişim noktasında yaşadığı zorluğun ortadan kaldırılması mı?. Bunu öğrenmek lazım.'' diye konuştu.
ARAÇ ÇÖPLÜĞÜNE DÖNÜŞMEYELİM
Atılacak ithalat adımının da doğru bir şekilde hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Ertemel, ''O yüzden bu sürecin detaylarının iç dinamikleri de oynatmadan iyice olgunlaştırılması lazım. gerekiyor. Yani neyin ithal edilmesi gerektiği iyi tespit edilmeli. Burada kalkıp Avrupa'nın kullanmadığı araçları getirip Türkiye'yi de bir araba çöplüğüne dönüştürmemek lazım. Bu bizim isteyeceğimiz en son şey olur.''
MODEL, YIL VE MOTOR HACMİ GİBİ ŞARTLAR OLMALI
Bu sürecin detaylarının ortaya çıkarılmasının ardından ikinci el piyasasında yer alan paydaşlar ile değerlendirilmesi gerektiğine de vurgu yapan Ertemel, bu tarz bir ithalat izninin 20- 25 yıl öncesinde de gerçekleştiğini dile getirerek, ''Evet böyle bir uygulama olabilir fakat şartlarını iyi oluşturmak lazım. İthalat kararı alınması halinde buna belli şartların yanında bir süre de konulması gerekiyor. Öte taraftan belli model, yıl ve motor hacmi gibi kriterler getirilmeli. Tüm bunlar içeride yerli olarak üretimi yapılan araçlar da göz önünde bulundurularak onların fiyatlarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde planlanmalı.'' dedi.
EN UYGUN ÜLKE ALMANYA
Bu sürecin detaylarının ortaya çıkarılmasının ardından ikinci el piyasasında yer alan paydaşlar ile değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Ertemel, bu şekilde bir durumun 20- 25 yıl öncesinde de olduğunu belirterek Türkiye'ye yapılacak ikinci el araç ithalatında en uygun ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğunu ve başı Almanya'nın çektiğini dile getirdi.
FİYATLARI OLUMLU ETKİLEYECEK
İthalat kararının alınması halinde bu uygulamanın ikinci el araç fiyatlarına etkisine ilişkin de konuşan Ertemel, bu yönde atılacak adımın ikinci el araç fiyatlarına olumlu yansıması olacağını kaydederken fiyatların yükselmesinde en büyük etkenin sıfır araç fiyatlarının olduğunun altını çizerek, fiyatlarda bir dengelenme olacağını ve insanların yeniden doğru düzgün lüks arabaları binmeye başlayabileceğini vurguladı. Ertemel, hangi araç ithal edilirse içerideki hangi aracın fiyatını etkiler. Bunlara da iyi çalışılması gerektiğini söyledi.
İKİNCİ ELDE İHRACAT KAPISI DA ARALANSIN
Türkiye'ye yapılacak olası bir ikinci el araç ithalatının yanı sıra Türkiye'den de ikinci el araç ihracatının yapılmasının önünün de açılması gerektiğine dikkat çeken Ertemel, ''Bu şekilde hem ithalat-ihracat dengesi sağlanmış olunur, hem de Türkiye'deki bazı model ve yıllara ait eski araçları Ortadoğu pazarına gönderme imkanı ortaya çıkar.'' dedi.
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?
İkinci el araç fiyatları ne olacak konusunda piyasadaki hakim beklentinin fiyatların düşmesi yönünde olduğunu aktaran Kumdakcı, beklentinin bu yönde olduğunu ancak yeni üretimler ile ilgili olarak ürün girdi maliyetlerindeki artışın ve ÖTV oranlarında düşme ihtimalinin şu an için olmamasının fiyatlardaki eski seviyelere dönüşe imkan vermeyeceğini söyledi.
Fiyat artışının bu kadar çok artmasının tek sebebinin ÖTV olmadığını belirten Kumdakcı, bu durumun 2021 yılının ilk yarısında da süreceğini söylemenin yanlış olmadığını dile getirdi. Vatandaşlar arasında ise ikinci el araç fiyatları artacak mı konusunda çeşitli endişeler devam ediyor.
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren birçok firmanın üretim merkezi olan Kocaeli'de tüm Türkiye'de olduğu gibi ikinci el araç piyasası dudak uçuklatıyor. Araç fiyatlarında yüzde 40'a kadar varan artışların görülmesi sonrasında Kocaeli'de bulunan oto pazarlarına vatandaşların ilgisi azaldı. Oto pazarlarında satışların da büyük ölçüde azaldığı gözlemlenirken, fiyatları gören vatandaşların kimi araç almaktan vazgeçiyor kimi ise sıfır araçlara yönleniyor.
Yaşanan fiyat artışları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Fahrettin Batı, pandemi sürecinde sıfır araç üretiminin durması ve talebin karşılıksız kalması nedeni ile fiyatlarda artış gözlemlense de artışın en büyük nedeninin kontrolsüz satış yapan vatandaşlardan kaynaklandığını dile getirdi.
Yaklaşık 400 bin kişinin yetki belgesi olmadan araç satın alıp yüksek satmak istemesi ile piyasanın etkilendiğini belirten Batı, Eylül ayında uygulanmaya başlayan araç sayış yetki belgesinin bu kontrolsüz artışı önleyeceğini ve fiyatlarda 3 ay içerisinde düşüşler olacağını ifade etti.
"400 BİNİN ÜZERİNDE KAYIT DIŞI BU İŞİ YAPAN VAR"
Türkiye'ye sıfır araçların gelmesinin de ikinci el araç fiyatlarını olumlu yönde etkilieyeceğini kaydeden Batı, "Araç üretiminin olmaması nedeni ile araç bulmakta güçlendi. Pandemi sürecinde de üretim yapılamaması ve yurt dışından sınırlı sayıda araç gelmesi ve olmayan şeyin bir de talebinin artması, ailelerin çocuklarına ve eşlerine araba almak istemeleri nedeniyle piyasada araç daralması oldu. Bizim sektörde şu an 45 bin kayıtlı galerici arkadaşımız var. Ama 400 binin üzerinde kayıt dışı bu işi yapan var.
1 Eylül itibari ile Ticaret Bakanlığının düzenlemesi ile yetki ve yeterlilik belgeleri olmadan satış yapamayacaklar. Son 1-2 aydır entegrasyon çalışmaları var. Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının çalışmaları ile bu proje sistemine oturacak ve yetki belgeleri olmayanlar araç satamayacaklar. Kayıt dışı araç satanlar bir araç satıyor.
Ertesi gün üzerine bin lira aktarıp bir araba daha alıyor. Bu şekilde piyasayı yükseltir hale getirdiler. Dolayısıyla araç fiyatları olağan üstü seviyelere geldi. Aralık-Ocak ayında Türkiye'ye yeteri kadar araç gelecek. O zaman fiyatlar durağan bir hale gelecek. O zaman gerçek fiyat düşüşleri görülecek" dedi.
FİYATLARI GÖREN VATANDAŞ ARAÇ ALMAKTAN VAZGEÇTİ
Araç almak isteyen vatandaşlar ise araç satıcıları tarafından yapılan kontrolsüz fiyat artışları nedeni ile ikinci el piyasasında fiyatların yükseldiğini söyledi. Fiyatları görünce araç almaktan vaz geçtiğini ifade eden Erkan Koçay isimli vatandaş, "Her araca değerinden 15 bin TL fazlası yazılmış. 20 bin TL'lik araç 35 bin TL olmuş. Bu insanlar nasıl araç alacaklar. Hiç kimse sormuyor ki daha düne kadar bu araba 20 bin TL'ydi, bu fiyata sen nasıl çıktın diye.
Avrupa'da 25 yaş üstündeki bütün araçlar çöpe gidiyor. Burada çoğu aracın çöpe atılması yok. Aracın muayenesi yok, burada satışı yapılıyor. Adam 10 bin TL'lik aracına 25 bin TL yazmış, 'Alan alır, satmam ben gerekirse' diyor. Burada keyfe keder nasıl satış yapıyor. Ben araba almam. Neden 10 bin TL değerindeki arabayı 20 bin TL'ye alayım. İkinci al arabaya geldim, almıyorum, almayacağım. Kim alıyorsa alsın ben almıyorum" diye konuştu.
SONUNDA BEKLENEN HABER GELDİ, İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK BELLİ OLDU!
Uzun süredir beklenen araç fiyatlarına indirim konusunda en net açıklame Erkoç tarafından yapıldı. Erkoç "Yıl sonuna doğru yeni araçların da bayilere gelişinin ardından sıfır araç arzındaki yükselişle arz-talep dengesi sağlanacak, sıfır araç satışlarının artmasıyla birlikte ikinci el araç sektörü de hareketlenecek. Fiyatlarda da bir düşüş yaşanmasını umuyoruz.
Pandemi sebebiyle ekonomide yaşanan zorluklara rağmen ikinci el otomobil sektörü yıl boyunca talep gördü. İkinci el sektörü olarak bu yılı 8 milyonun üzerinde bir satışla kapatmayı bekliyoruz. İkinci el araca talep devam edecektir" sözleri ile ikinci el araçlarda fiyatın sıfır araçların stoka girmesi ile beraber düşeceğini dile getirdi.