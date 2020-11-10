Almayan pişman olur! Bu kampanyalar yok artık dedirtti! Kredi kullanarak 50.000 liraya sıfır otomobil...

Otomobil kampanyaları ile ilgili firmalar Kasım ayına hızlı başladı. Bu anlamda kampanyalar peş peşe gelmiş durumda. 2. el oto fiyatlarının aşırı artması vatandaşları sıfır araçlara yöneltiyor. Otomotiv şirketleri kampanya yaparak satışlarını hızlandırmayı hedefliyor. Fiyatların aşırı yükselmesiyle birlikte otomobil de bulunamamasından kaynaklı olarak markalar kendi bünyelerinde krediler oluşturmaya başladı.
Türkiye'nin en çok satan araba modelleri arasında yer alan Fiat Egea için kaçırılmayacak Kasım ayı fırsatı geldi. Korona virüs salgını sonrasında araç fiyatları her geçen gün yükselmeye devam ederken süreçte araç markalarının Kasım ayı kampanyaları da birbiri ardına duyuruluyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
İşte markaların sıfır otomobil kampanyaları:
Berlingo Kombi modelinde 25.000 TL 12 Ay 0% faiz kampanyası bulunuyor. C5 Aircross SUV modelinde 100.000 TL 15 ay 0,99% faiz kampanyası sunuluyor.
Ford
Ford Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,991 faiz
- Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 240.000 TL, 24 ay, %1,092 faiz
- Yepyeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 24 ay, %0,993 faiz imkanı sunuluyor.
Honda
Honda Civic modellerinde Kasım ayı boyunca yüzde 0.68 oranında faizle 12 ay vadeli 60 bin lira kredi imkanı.
KIA
Sportage'larda 100 bin liraya 30 ay vade! Kampanya faizi yüzde 0.99
Mitsubishi Space Star
36 bin liraya 12 ay vade yüzde 0.99 faiz avantajı.
Opel
Opel modellerinde 75 bin liraya kadar yüzde 0 faizle kredi imkanı
Fiat
Egea 49 bin 900 lira peşin
48 ay vade
Aylık ödeme: 2990 lira
Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli Donanım Paketi Kampanyalı Satış Fiyatı 123 Bin 900 TL
Fiat Egea Sedan Easy 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel Donanım Paketi Kampanyalı Satış Fiyatı 159 Bin 900 TL
Fiat Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT Easy Otomatik Dizel Donanım Paketi Kampanyalı Satış Fiyatı 208 Bin 900 TL
Fiat Egea Sedan Urban Plus 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli Donanım Paketi Kampanyalı Satış Fiyatı 140 Bin 900 TL
Fiat Egea Sedan Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel Donanım Paketi Kampanyalı Satış Fiyatı 173 Bin 900 TL
Fiat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP Urban Manuel Dizel Donanım Paketi Kampanyalı Satış Fiyatı 211 Bin 900 TL
Fiat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT Urban Otomatik Dizel Donanım Paketi Kampanyalı Satış Fiyatı 211 Bin 900 TL
Fiat Egea Sedan Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP Lounge Manuel Dizel Donanım Paketi Kampanyalı Satış Fiyatı 219.900 TL
Fiat Egea Sedan Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT Lounge Otomatik Dizel Donanım Paketi Kampanyalı Satış Fiyatı 219.900 TL
Peugeot 208
Yüzde 0 faiz
15 bin lira kredi
12 ay vade
Aylık ödeme: 1500 lira
Peugeot 308
Yüzde 0 faiz
45 bin lira kredi
12 ay vade
Aylık ödeme: 3750 lira
Peugeot 508
Yüzde 0 faiz
40 bin lira kredi
12 ay vade
Aylık ödeme: 3333 lira