Almayan pişman olur! Bu kampanyalar yok artık dedirtti! Kredi kullanarak 50.000 liraya sıfır otomobil...

Otomobil kampanyaları ile ilgili firmalar Kasım ayına hızlı başladı. Bu anlamda kampanyalar peş peşe gelmiş durumda. 2. el oto fiyatlarının aşırı artması vatandaşları sıfır araçlara yöneltiyor. Otomotiv şirketleri kampanya yaparak satışlarını hızlandırmayı hedefliyor. Fiyatların aşırı yükselmesiyle birlikte otomobil de bulunamamasından kaynaklı olarak markalar kendi bünyelerinde krediler oluşturmaya başladı.

Türkiye'nin en çok satan araba modelleri arasında yer alan Fiat Egea için kaçırılmayacak Kasım ayı fırsatı geldi. Korona virüs salgını sonrasında araç fiyatları her geçen gün yükselmeye devam ederken süreçte araç markalarının Kasım ayı kampanyaları da birbiri ardına duyuruluyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de