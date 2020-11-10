

TAŞERON İŞÇİLERE SEYYANEN ZAM MI GELİYOR?

Bilindiği üzere kadroya dahil edilen taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranı o dönem Çalışma Bakanlığı tarafından ilan edilen sözleşme ile belirlenmişti.

Kadro sonrası uygulamaya giren ve halen geçerli olan söz konusu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin maaşlarına her 6 aylık zam dönemlerinde yüzde 4 oranında zam yapılması öngörüldü. Enflasyon oranlarının altında zam alan taşeron işçilerin alım güçleri bu süreçte düştü.

BİNLERCE KİŞİYE PART TİME ÇALIŞMA

Yeni sürüm istihdam paketi ile özel sektörde binlerce kişiye part time iş imkanının sağlanacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Fesih kısıtı kalktığında, örneğin kadınların bir bölümü örneğin yarı zamanlı çalışmak istiyor. Tabii siyaseten hangi maddelerin olacağına önümüzdeki günlerde karar verilecek" dedi.