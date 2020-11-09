SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye beklenen müjde geldi! Artık para ödemeyecek





Eşler ayrı ayrı ev sahibi ise ne olur?



Şartları taşıyorlarsa iki eş de emekli olarak Emlak Vergisi ödemez.



BORÇLARA TAKSİT İMKANI GELDİ

Geçmişe dönük Emlak Vergisi borçları için de yapılandırma imkanı var. Yeni yapılandırma düzenlemesinin kapsamında 30 Ağustos 2020 öncesine ait Emlak Vergisi borçları da yer alıyor. Ev sahipleri başvurarak bu imkandan yararlanacak.