SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye beklenen müjde geldi! Artık para ödemeyecek

Emekliler için güzel haber geldi. Milyonlarca vatandaşı kapsayan emlak Vergisi'nde ikinci taksit dönemi başladı. Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engelliler belli şartlarda vergiden muaf. Ödeyenlere iade imkanı da var. Peki, yurt dışından emekli olanlar vergi ödüyor mu? Emlak vergisi her konut için geçerli mi? İşte emlak vergisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar... Gayrimenkulü bulunan her vatandaş emlak vergisi ödemesi yapmıyor. Emlak vergisi ödemelerinde bazı muafiyet durumları bulunmakta. Çoğu vatandaş emlak vergisi muafiyetini bilmedi için belediyeye her dönem vergi ödemesi yapıyor.