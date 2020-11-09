STAJYERLİK MESELESİ

Geçtiğimiz haftalarda uzun uzun yazdım stajda geçen süreler de borçlanılabilmeli. Yukarıda anlattık avukatların ve hekimlerin bu hakkı var. Ama diğer çalışanların yok. Bu taleplerin karşılık bulmasını bekliyoruz.

YEDEK SUBAY BORÇLANMASI

*1982 doğumluyum ve Eylül 2005 sigorta girişliyim. 2009 Nisan ve 2010 Nisan arasında asteğmen olarak askerlik yaptım. Acaba bu süreyi emeklilik süreme katabilir miyim? Cüneyt ÖZTÜRK

Sigortadan önce askerlik yapanlar bu süreleri borçlanarak yaş şartlarını indirebiliyor. Asteğmenlerde ise sadece yedek subay okullarında geçen süreler borçlanılıyor. Bu da genelde 3-4 ay oluyor.