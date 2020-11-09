Paraya para demiyor... Hobi olarak başladı! Onlarca elde ediyor tanesini 9000 TL'den satıyor!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hobi olarak başladığı deve kuşu yetiştiriciliği işinde çiftlik kuran Ramazan Kaplan, talebe yetişemediğini söyledi. Çiftliğinde bir kişiyi istihdam eden ve deve kuşu sayısını 80'e çıkaran Kaplan, Türkiye'nin farklı illerine tanesi 150 liradan yumurta gönderiyor. Kaplan, yavru deve kuşunu 1200 ila 2 bin liradan, anaç deve kuşunu da 9 bin liradan satıyor. Boyları 1,8 - 2,7 metre, kanat açıklıkları 1,5 - 2 m, ağırlıkları 60 - 150 kg ve ömürleri de 50 - 70 yıl arasında değişiklik gösterir. Erkek deve kuşu çoğunlukla kanatlarda ve kuyrukta beyaz tüylerle birlikte siyah; dişiler de çoğunlukla kahverengi renklidir. Oldukça iyi bir görüş sağlayan büyük kahverengi gözleri yaklaşık 5 cm çaptadır ve bu gözleri koruyan kalın siyah kirpikleri vardır. Uzun ve güçlü bacaklarıyla bir insanı rahatlıkla sırtlarında taşıyabilirler.
Kaplan, AA muhabirine, muhabbet kuşu beslediği çocukluk yıllarından itibaren hayvanlara meraklı olduğunu dile getirdi.
İnternette araştırma yaparken deve kuşu besleyebileceğine karar verdiğini anlatan Kaplan, "Önce iki deve kuşu ile başladım. Sonra çiftliği büyütmeye karar verdim. Çevreden gelen yumurta talepleri de beni bu işe itti. Yavru ve yumurta talebine yetişemiyorum. Önümüzdeki günlerde anaç deve kuşu sayısını artırmayı planlıyorum." dedi.
Kaplan, deve kuşu yetiştiriciliğinin koyun ve inek yetiştiriciliğinden daha karlı olduğunu aktararak, "Saymakla bitmeyecek özellikleri var. Yumurtası protein bakımından çok zengin. Kimi evini haşerelerden korumak kimi süs kimi de uzman tavsiyesi üzerine hastalıklarına şifa diye istiyor. Yumurtası kadar etine de talep çok fazla." diye konuştu.
DEVE KUŞU HAKKINDA BİLGİ
Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen pek iri bir kuş, Afrika deve kuşu. Deve kuşunun Amerika ve Avustralya'da da bulunan çeşitli türleri vardır. Doğal olarak Afrika'da (ve ayrıca Orta Doğu'da) bulunan deve kuşları; etleri, derileri ve tüyleri için tüm Dünya'da yetiştirilirler.
Deve kuşu, genellikle 2 metreden daha uzun boyuyla Dünyanın en büyük kuşudur. Aynı zamanda tehlike anında karada kısa süreliğine çıkabildikleri 80 km/s'lik hızlarla da Dünya'nın en hızlı kuşlarıdır. Ancak uçmaya elverişli olmayan kısa kanatları ve 100 kg'dan fazla ağırlıklarıyla uçamayan bir kuş türüdür. Ayrıca Dünya'nın en büyük yumurtası olan deve kuşu yumurtaları da yaklaşık olarak 15 cm uzunlukta, 12,5 cm çapta, 1,35 kg ağırlıktadır. Kabaca 1 deve kuşu yumurtasının 24 tavuk yumurtasına eşit olduğu kabul edilir.
Deve kuşu yumurtası
Boyları 1,8 - 2,7 metre, kanat açıklıkları 1,5 - 2 m, ağırlıkları 60 - 150 kg ve ömürleri de 50 - 70 yıl arasında değişiklik gösterir. Erkek deve kuşu çoğunlukla kanatlarda ve kuyrukta beyaz tüylerle birlikte siyah; dişiler de çoğunlukla kahverengi renklidir. Oldukça iyi bir görüş sağlayan büyük kahverengi gözleri yaklaşık 5 cm çaptadır ve bu gözleri koruyan kalın siyah kirpikleri vardır. Uzun ve güçlü bacaklarıyla bir insanı rahatlıkla sırtlarında taşıyabilirler.
Deve kuşu bir omnivordur ve bu nedenle hem bitkilerle hem de çeşitli hayvanlarla beslenir. Deve kuşunun diyeti temel olarak böcekler, kurtçuklar, tırtıllar ve bazen küçük memeliler ve sürüngenlerle birlikte yapraklar, çimenler, tohumlar, kökler, çiçekler ve meyvelerden oluşur. Toprak altındaki böcekleri yakalayabilmek için zaman zaman kafalarını toprağa sokmalarıyla bilinirler.