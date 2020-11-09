Yurt genelinde sürdürülen uzaktan eğitim seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Bedava tablet, laptop ve bilgisayar kampanyaları ile maddi durumu kötü olan öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan takip etmesi amaçlanıyor. Acun Ilıcalı'nın başlattığı Haydi Şimdi bilgisayar kampanyasının ardından yurt genelinde çeşitli belediye ve kurumlar da ücretsiz laptop ve tablet dağıtımı yapmaya başlamıştı. Bu noktada, MEB, Acun Ilıcalı ve belediyelerin ücretsiz laptop ve tablet dağıtımı başvuru formu ekranı merak ediliyor. Peki, MEB, Acun Ilıcalı ve belediyelerin bedava laptop, bilgisayar ve tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Uzaktan eğitim ücretsiz tablet başvurusu kimler yapabilir, şartları neler?
Müge Anlı bedava bilgisayar nasıl alınır?
Sevilen sunucu Müge Anlı bu kez de ihtiyacı olan aileler ve öğrencilere ücretsiz tablet dağıtımı konusunda yardımcı olunacağından söz etti. Pandemi sürecince bazı sınıfların ders başı yapması sonrasında evlerinden uzaktan eğitime devam eden öğrenciler için ücretsiz tablet dağıtımı yapılacağı belirten Müge Anlı programda bir duyuru gerçekleştirdi.
Daha öncesinde Gücümüz Yeter adlı programda da insanlara destek vermekten geri kalmayan Müge Anlı bu kez de aileler ve öğrenciler için ücretsiz tablet kampanyasını başlattı. Sizlerde aşağıdaki link üzerinden Müge Anlı ücretsiz tablet başvuru formunu doldurarak istekte bulunabilirsiniz.
MÜGE ANLI ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı programının telefon numarası :0212 639 42 63
Müge Anlı mail adresi: tatlisert@mugeanli.com.tr
ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.
Eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulan başvuru formları, belediye görevlileri tarafından incelenerek uygunluk durumu değerlendirilecek. Ardından askıya bırakılan tabletler görevliler tarafından öğrencilerin kapısına asılacak.
UZAKTAN EĞİTİM GÖREN KADIKÖYLÜ İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE BİLGİSAYAR DESTEĞİ
Uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği vermek için "Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında belediyeye bağışlanan ikinci el ve sıfır bilgisayarlar, belediyenin ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği öğrencilere ulaştırılıyor.
230 kişinin bilgisayar talebinde bulunduğu kampanyaya dijital destek vermek isteyenler, 444 55 22 no'lu telefondan Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıt açtırabilir, Belediyeye gelebilir ya da Halkla İlişkiler Saha Birimi'ni arayabilir.
BAYKAR TABLET YARDIMI NASIL ALINIR?
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Bayraktar "Fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktık. Engeller kaldırıldığında öğrencilerimizin bizi daha güzel bir geleceğe ulaştıracağına inanıyoruz" dedi.
Kampanya kapsamında hediye edilecek tablet bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon halinde ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılacak. Ne zaman ve nasıl dağıtılacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.
TABLET KAMPANYALARI
Bakan Ziya Selçuk, tablet kampanyaları hakkında şunları söyledi:
Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak.
Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız.