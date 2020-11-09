Maaşları kesilince gerçek ortaya çıktı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye büyük şok! Duyan hemen oraya koştu





YUVAM DAĞILMAK ÜZERE



TUZAĞA düşen emeklilerin yaşadıkları çaresizlik ise, şebeke üyeleri ile yaptıkları telefon görüşmelerine yansıdı. 23.600 lira borç altına sokulan İzmirli Şükrü G. (64), örgüt lideri olmakla suçlanan Aziz Hakan Camcı (48) ile yaptığı görüşmede, evrağı okumadan imzalamakla hata yaptığını kabul ederek şunları söylüyor: "Maaşın dörtte biri kesilecek dendi. Ama aylıktan olduğu gibi kesildi resmen açıkta kaldım. Emekliyim; çalışanım yok şey. Bir tek emekli maaşı ne ev kirasını ödeyebildim ne kredi mi ödeyebildim." Tokatlı Mustafa M. (66) ise, yine Camcı'ya "Daraldım ben, yuvam dağılmak üzere" diyor. Camcı, kendilerini savcılığa şikâyet eden M.'ye, şikâyetini geri çekmesi şartı ile yardımcı olabileceğini belirtiyor.