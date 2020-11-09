Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan'ın atandığı duyuruldu. Kararın ardından vatandaşlar Lütfi Elvan kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen detaylar...

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Lütfi Elvan 12 Mart 1962 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde ailenin üçüncü çocuğu olarak doğdu. Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.