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    • Ekonomi
    • 09.11.2020 22:28
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    • 09.11.2020 22:28
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    Kasım ayı değişti! İşte en ucuz 8 otomobil markası ve modeli

    Kasım ayı değişti. Bilindiği üzere araba markaları yeni ayın otomobil fiyatlarını internet siteleri üzerinden duyuruyor. Fabrikaların sıfır araç üretimine başlamasıyla , , Citroen, , marka arabaların fiyatları inceleniyor. Fırsatları kaçırmak istemeyenler en uygun fiyatı öğrenerek değerlendirmelere devam ediyor. İşte en ucuz 8 otomobil markası ve modelinin fiyat listesi

    takvim.com.tr
    İşte en ucuz 8 otomobil markası ve modeli

    Kasım ayı sıfır araba fiyat listesini öğrenmek isteyen vatandaşlar konu hakkında yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. En uygun sıfır otomobil fiyatları, araba almak isteyenler tarafından mercek altına alındı. Otomobil almak isteyen binlerce kişi koronavirüs salgını sürecinde bir süre üretim yapılmadığından sıfır araçların gelmesini bekliyor. Yakın bir tarihte fabrikaların otomobil üretimine başlanmasıyla birlikte araba markaların sonbahar fırsatları inceleniyor. Araç almak isteyenler bir yandan fiyat listesini incelemek isterken diğer yandan da model model fiyatlara bakıyor.

    İŞTE EN UCUZ 8 OTOMOBİL MARKASI VE MODELİ

    İşte o modeller;

    Hyundai i10 136.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Dacia Sandero 153.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Opel Corsa 170.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Nissan Micra 171.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Ford Puma 210.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Mazda 3 Sedan 190.400 TL'den başlayan fiyatlarla

    Toyota C-HR 192.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Fiat 500x 210.000 TL'den başlayan fiyatlarla
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    Haberler Ekonomi Kasım ayı sıfır araba fiyat listesi değişti! İşte en ucuz 8 otomobil markası ve modeli