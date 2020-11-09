Kasım ayı sıfır araba fiyat listesini öğrenmek isteyen vatandaşlar konu hakkında yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. En uygun sıfır otomobil fiyatları, araba almak isteyenler tarafından mercek altına alındı. Otomobil almak isteyen binlerce kişi koronavirüs salgını sürecinde bir süre üretim yapılmadığından sıfır araçların gelmesini bekliyor. Yakın bir tarihte fabrikaların otomobil üretimine başlanmasıyla birlikte araba markaların sonbahar fırsatları inceleniyor. Araç almak isteyenler bir yandan fiyat listesini incelemek isterken diğer yandan da model model fiyatlara bakıyor.
İŞTE EN UCUZ 8 OTOMOBİL MARKASI VE MODELİ
İşte o modeller;
Hyundai i10 136.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Dacia Sandero 153.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Opel Corsa 170.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Nissan Micra 171.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Ford Puma 210.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Mazda 3 Sedan 190.400 TL'den başlayan fiyatlarla
Toyota C-HR 192.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Fiat 500x 210.000 TL'den başlayan fiyatlarla