Resmi Gazete, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan ve İŞKUR e sube sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. Bu ilanlardan bazılarını tek bir haberde siz okuyucularımız için derledik. Kamu kurumları tarafından yayımlanan personel alım ilanlarında farklı eğitim seviyelerinden mezun adaylar için ilanlar bulunuyor. Lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar için yayımlanan derlediğimiz bu ilanlar için başvuru yapacak adaylar başvurularını aşağıda yer alan detaylara göre yapacaklar. İşte kamu personeli alımı KPSS'siz ve 50-70 KPSS ile kadro dağılımı ve şartları.... İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
ALIM YAPAN KURUMLAR VE KADROLAR
Alım yapan kurumlar şu şekilde:
Cumhurbaşkanlığı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gelir İdaresi Başkanlığı
ÇELTİKÇİ BELEDİYEBAŞKANLIĞI
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BŞK.
TARSUS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
İ.Ü.C. GENEL SEKRETERLİK
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALIM YAPILAN KADROLAR
Büro Memuru (Genel)
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
Hastane Hizmetlisi
Mobilyacı
Elektrikçi (Genel)
Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı
Güvenlik Görevlisi
Temizlik Görevlisi
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
Terzi
DEVLET MEMURU NASIL OLUNUR?
2019 yılında devlet memuru olmak isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurusunda bulunarak sınavdan yüksek not almalıdır.
Yüksek not elbette kamu kurum ve kuruluşlarının memur alımı ilanlarına göre değişmektedir ancak size en uygun memur alımına başvuru yapmak istiyorsanız kamu kurumlarının memur alımlarında KPSS puan sıralamasına göre adaylar arasından eleme yaptığını unutmayın.
DEVLET MEMURU NE İŞ YAPAR?
Devlet memuru yapılan iş ve göreve göre farklı kategorilerde sınıflandırılabilir. Memur denilince akla masa başı iş geliyor ancak pek çok memur sahada görev almaktadır. Memurların yaptıkları görevler bağlı oldukları kuruma göre değişmektedir.
KİMLER DEVLET MEMURU OLABİLİR?
Devlet memuru olmak isteyenler 18 yaşını doldurmak zorunda ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak başlıca talep edilen şartlar arasında yer almaktadır.
Bazı kurumlara göre en az 18 ve en çok 30,40, 65 yaş şartına uygun olmak zorunludur.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro taleplerine uygun eğitim seviyesinden mezun olmak gerekmektedir. Bu lise, lisans ve önlisans olarak bilinmektedir.
Devlet memuru olmak istiyorsanız kamu haklarından mahrum sayılmamanız gerekmektedir.
Devlet memuru olmak isteyenler en az lise mezunu olmalıdır ve KPSS'den geçerli puan alması zorunludur.