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    • Ekonomi
    • 09.11.2020 Gazete
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    Emekliye kazanç takvimi! 'ta Mayıs'ta ikramiye Temmuz'da zam ve ikramiye...

    2021’de emekliler 2 kez , 2 kez bayram ikramiyesinden yararlanacak. Ayrıca 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar dan yararlanacak.

    Emekliye kazanç takvimi

    Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin 2021 kazanç takvimi netleşmeye başladı. Emekliler, 2021'de 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca bazı emekliler için promosyon imkanı da olacak.

    İKRAMİYE TARİHLERİ BELLİ
    Emekliler, ilk kazancı Ocak'ta elde edecek. SSK ve Bağ-Kur'lulara 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine de yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek.

    Temmuz'da ise SSK ve Bağ-Kur'lulara ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine yüzde 3 artış ve Ocak-Haziran'da TÜFE yüzde 3'ü aşarsa fark yansıtılacak.

    Emeklilere 2021'de 2 kez ikramiye ödenecek. 1.000'er lira tutarındaki Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-16 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

    PROMOSYON HEYECANI
    Ayrıca bazı emekliler için 2021 promosyon yılı olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlananlar promosyon alabilecek. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olacak. İsteyenler kampanyalarla daha yüksek promosyon imkanlarını değerlendirebilecek.

    Ocak: Zam Mayıs: İkramiye Temmuz: Zam + ikramiye Taahhüt dolunca: Promosyon

    OCAK'TA MAAŞLAR ARTIYOR
    1-5 OCAK:     Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı 4 OCAK: Zam oranları belli olacak 18-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş 25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

    İLK İKRAMİYE MAYIS'TA
    10-12 Mayıs: Ramazan Bayramı ikramiyesi

    TEMMUZ'DA ÇİFTE KAZANÇ
    1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

    2 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak 12-16 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi

    16-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

    26-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

    PROMOSYON
    3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni     emekliler promosyon başvurusu yapılabilecek.
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    Haberler Ekonomi Emekliye kazanç takvimi! Ocak'ta zam Mayıs'ta ikramiye Temmuz'da zam ve ikramiye...