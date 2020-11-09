Milyonlarca vatandaşımız erken emekli olabilmenin hayallerini kuruyor, özellikle erken emekli olduktan sonra yüksek maaş alabilmenin pek çok ayrıntılı yolu var ancak herkes bu yolları bilmiyor. Emekli olabilmek için uzun seneler boyunca çalışmakta olan vatandaşlarımız erken emekli olabilmek için gerekli olan tüm çalışmaları yapıyor. İki farklı işletmeden sigorta girişi olan vatandaşlarımız, emekliliğine en az 10 yıl kalmış 55 yaşındaki kişiler özellikle bu uygulamayı yapıyor. Öte yandan özellikle 8 noktaya dikkat edilmesi, emekli aylığını yükseltiyor. Peki, emekli maaşını yükseltmek için ne yapmak gerekir? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
EMEKLİ OLUNCA YÜKSEK MAAŞ NASIL ALINIR?
Emekli olunca yüksek maaş almanın yollarından bir çok kişi yanlış bilgiye sahiptir. Bunların en başında ise uzun yıllar çalışıp, prim gün sayısını doldurmanız halinde halen prim ödemesinin yapılması gelmektedir. Bunun aksine bu durum ise özellik ile asgari ücretli çalışanlar yada biraz üzerinde maaş alanların prim günlerini doldurmaları halinde çalışmaya devam etmeleri emekli maaşlarının düşmesine neden olacaktır. Emekli olunca yüksek maaş almanın burada en önemli olanı ne uzun süre çalışmak nede fazla prim ödemesi yapmaktır. Yüksek emekli maaş almak için en önemli olan kuralar 'dan ilki çalışma hayatında iken yüksek pirim ödemesinin yapılmasının sağlanmasıdır.!
● Emekliliğinizi planlarken son 1-2 yılı düşünmeyin. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden plan yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.
● Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli.
● Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun, 1 ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından yükselir.
● İster SSK'lı, ister Bağ- Kur'lu olun, son 3.5 yılda SGK'ya tavandan kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800 liraya yakın artış görülebilir.
● Bağ-Kur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa, Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun.
● Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (1261 gün) SSK'lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanacak. Yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem de yüksek maaş alırsınız.
● Aylık kazancınız, maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz (ikramiye, prim, kira yardımı vs) varsa, bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.
Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan 'Tahsis Formu'ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Maaş hesaplarken aylık bağlama oranını yükseltici etki yapacaktır.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı yapılanların emekli olabilmesi için gerekli olan koşullar belirlenmiştir. İlk adımda sigorta başlangıç tarihinin 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesine ait olması gerekir. Staj başlangıcı, sigorta başlangıç tarihi kapsamında değerlendirilmez.
1999 tarihi ve öncesinde sigortalandırılanlar 3600 günlük prim ödemesi ve 15 yıllık hizmet süresi şartlarını tamamlamalıdır.
Sigortalı vatandaşların uzun ya da kısa vadeli prim ödemeleri 4A, 4B ve 4C sigortalılık statüsünde değerlendirilerek yatırılmalıdır. Kişilerin SGK'ya borcunun olmaması gerekir.