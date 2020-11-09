BİM aktüel kataloğu 10 Kasım 2020 fiyat listesi yarın marketlerden alışveriş yapacak olan kişiler tarafından sorgulanıyor. BİM'de indirimli ürünler arasında Yenigün Diyabetik Çilek/Kayısı/Vişne Reçeli, İnceten Çiftliği Organik Çıtır Kabuklu Badem, Ena Organik Natürel Zeytinyağı, Zade Organik Hindistan Cevizi Yağı fiyatlarıyla dikkat çekecek. Peki, BİM'de salı günü indirimli ürünler listesinde neler var? İşte o ürünler

BİM AKTÜEL KATALOĞU 10 KASIM 2020!

Çizgili Pijama Takımı

• S-M-L bedenlerde