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    • Ekonomi
    • 09.11.2020 23:20
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    • 09.11.2020 23:20
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    10 Kasım 2020! BİM'de salı günü indirimli ürünler listesinde neler var?

    ile yarından itibaren raflarda yer alacak ürünlerin listesi belli oldu. Kataloğda bu hafta özellikle giyim ve yiyecek ürünleri dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta Çizgili Pijama Takımı, Peluş Patik Kadın, Dev Sürpriz Yumurta, Ters Havlu Kısa Konç Çorap Kadın, 3'lü Babet Çorap Çocuk, Sitil Ayakkabı Boyası, Dost Laktozsuz Süt ve Koska Diyabetik Sade Helva ürünleri dikkat çekiyor. İşte 10 Kasım 2020 fiyat listesi

    BİM aktüel kataloğu 10 Kasım 2020 fiyat listesi!

    BİM aktüel kataloğu 10 Kasım 2020 fiyat listesi yarın marketlerden alışveriş yapacak olan kişiler tarafından sorgulanıyor. BİM'de indirimli ürünler arasında Yenigün Diyabetik Çilek/Kayısı/Vişne Reçeli, İnceten Çiftliği Organik Çıtır Kabuklu Badem, Ena Organik Natürel Zeytinyağı, Zade Organik Hindistan Cevizi Yağı fiyatlarıyla dikkat çekecek. Peki, BİM'de salı günü indirimli ürünler listesinde neler var? İşte o ürünler

    BİM AKTÜEL KATALOĞU 10 KASIM 2020!

    Çizgili Pijama Takımı
    • S-M-L bedenlerde

    3'lü Bato Slip Kadın
    • 40/42 - 42/44 - 44/46 beden
    • Ten, beyaz, siyah renklerde

    Atlet Erkek
    • • Siyah, gri renklerde
    • • S-M-L-XL-2XL bedenlerde

    Lisanslı Soket Çorap Çocuk
    • 19/22 - 23/26 - 27/30 31/34 numara
    • Frozen, Cars

    3'lü Babet Çorap Çocuk
    • Desenli
    • 29/34 - 35/39 numara

    7'li Soket Çorap Erkek
    • 40-44 numara

    Oda ve Kumaş Kokusu
    • 1000 ml

    İnceten Çiftliği
    Organik Çıtır Kabuklu Badem
    • 250 g

    Hazarbey
    Organik Ulukale Dut Kurusu
    • 150 g

    Zade
    Organik Hindistan Cevizi Yağı
    • 175 ml
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel kataloğu 10 Kasım 2020! BİM'de salı günü indirimli ürünler listesinde neler var?