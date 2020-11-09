BİM aktüel kataloğu 10 Kasım 2020 fiyat listesi yarın marketlerden alışveriş yapacak olan kişiler tarafından sorgulanıyor. BİM'de indirimli ürünler arasında Yenigün Diyabetik Çilek/Kayısı/Vişne Reçeli, İnceten Çiftliği Organik Çıtır Kabuklu Badem, Ena Organik Natürel Zeytinyağı, Zade Organik Hindistan Cevizi Yağı fiyatlarıyla dikkat çekecek. Peki, BİM'de salı günü indirimli ürünler listesinde neler var? İşte o ürünler
BİM AKTÜEL KATALOĞU 10 KASIM 2020!
Çizgili Pijama Takımı
• S-M-L bedenlerde
3'lü Bato Slip Kadın
• 40/42 - 42/44 - 44/46 beden
• Ten, beyaz, siyah renklerde
Atlet Erkek
• • Siyah, gri renklerde
• • S-M-L-XL-2XL bedenlerde
Lisanslı Soket Çorap Çocuk
• 19/22 - 23/26 - 27/30 31/34 numara
• Frozen, Cars
3'lü Babet Çorap Çocuk
• Desenli
• 29/34 - 35/39 numara
7'li Soket Çorap Erkek
• 40-44 numara
Oda ve Kumaş Kokusu
• 1000 ml
İnceten Çiftliği
Organik Çıtır Kabuklu Badem
• 250 g
Hazarbey
Organik Ulukale Dut Kurusu
• 150 g
Zade
Organik Hindistan Cevizi Yağı
• 175 ml