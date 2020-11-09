E-Haciz İşlemleri Nedir? Nasıl Uygulanır?

Vergi borçları başta olmak üzere buna benzer birçok borcun ödenmesi için sürekli ödemeler yapılması şartı bulunmaktadır. Borçlar düzenli ödenmediği takdirde borcu bulunan vatandaşların yasal takibe girmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Fakat, bankalar ile özel şirketler arasında e-haciz işlemlerinin uygulanması noktasında birtakım farklılıklar yer almaktadır. Bu noktada, elektronik haciz işlemlerinin normal haciz işlemlerine göre daha farklı olduğu bilinmektedir. Elektronik hacizde icra takip işlemleri; icra dairesi yerine vergi dairesinde gerçekleşmektedir. Bu yüzden, haciz işlemlerinin yapılması noktasında vatandaşlar için belirgin farklar yer almaktadır. E-haciz işlemlerinde normal haciz işlemlerinin tam aksine eve haciz memurunun gelmesi mümkün değildir.