ENFLASYON YÜZDE KAÇ ARTIŞ GÖSTERDİ?

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,77, aylık yüzde 0,86 arttı. Enflasyon rakamlarının 2021 asgari ücret miktarının belirlenmesinde de etkili olmasından dolayı 2012 asgari ücret zammı ne kadar, belli oldu mu merak ediliyor.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüde 0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,27 artış gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarının 2021 asgari ücret miktarının belirlenmesinde de etkili olmasından dolayı 2021 asgari ücret zammı ne kadar, belli oldu mu merak ediliyor.