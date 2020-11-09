Türkiye'nin önde gelen perakende mağazalar zincirinden biri olan BİM, resmi kariyer sayfası üzerinde eleman alımına devam ediyor. Mağaza elemanı, perakende satış elemanı, mağaza mal kabul personeli, taze gıda personeli, kasa reyon personeli gibi çeşitli kadrolara eleman alan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.ilanlarını haberimizde bulabilirsiniz. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz. İşte BİM personel, reyon ve yönetici alımı ilanları ve başvuru şartları.... İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de