Paraya para demiyorlar! Dünyada sadece o ilimizde çıkıyor! Fiyatı altından pahalı ve rengine göre değeri artıyor

ALTINDAN PAHALI

Ağaç opalinin altından daha değerli bir taş olduğunun altını çizen Yenisoy, "Bu taşlardan koleksiyonluk ürünler çıkartıyoruz. Her taktığı takı kendine özel oluyor. Mesela bir ametist bir bileklik yaptığınızda herkeste görebilirsiniz ama ağaç opalinde öyle bir özellik yok. Her yaptığımız takıdaki taşın rengi ve deseni bir diğerine benzemiyor. Asla birebir takı çıkmıyor. Her takı kendine özel çıkıyor" ifadelerini kullandı.