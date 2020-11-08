Karşılıksız anında alabilirsiniz! Evinde kırık, dökük çatlak, yıkılma olanlara 25.000 TL tamir onarım parası müjdesi!

Eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı için devlet tarafından 25 bin TL'ye kadar destek veriliyor. Barınma Yardımları başvuru işlemleri vatandaşların bulundukları il ve ilçelerde hizmetlerine devam eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak. Başvurular şahsen ve dilekçe ile yazılı olarak yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerine devam eden kurum, sosyal alanda sunulan yardımların vatandaşlara ulaştırılmasını sağlıyor. Her şehrin her ilçesinde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflları aracıyla onlarca alanda yüzlerce destek programı bulunan bu kurumun en dikkat çeken yardımlarından bir tanesi de evlerin tamiri için. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
EVİNİZİN TADİLAT, TAMİRAT, ONARIMLARINA 25.000 TL DESTEK ALABİLİRSİNİZ
Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve ev eşyası alımı için ayni veya nakdî olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaca göre 15, 20 ve 25.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.
Bu yardımlarından faydalanmak için de resmî ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurmanız gerekmektedir. Yardım başvurusu anılan Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından karara bağlanmaktadır.
EV BAKIM ONARIM YARDIM BAŞVURUSU ONAY İŞLEMLERİ
Öncelikle Aile Bakanlığı söz konusu barınma yardımlarının maddi durumu kötü olan vatandaşlara sağlandığını duyurdu. Bu yardım ödemelerinden faydalanmak için vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sağlanması gereken ikinci başvuru şartı ise gelir şartı. Barınma yardımı ödemeleri aylık hane geliri belli bir seviyenin altında olması durumunda ödeniyor. Bakanlık bu şarta ilişkin açıklamasında kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması gerektiğini ifade etti. Tamir ve tadilat için vatandaşların oturdukları evin tam hisseli tapusuna sahip olmaları gerekiyor.
25.000 TL ÖDENİYOR - BAŞVURULAR SYDV'LERE
Ev bakım onarım desteği için başvuru şartları sağlayan vatandaşlar başvurularını sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapacaklar. Ödemeleri onaylanan vatandaşlar 25.000 TL devlet desteği almış olacak.
ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ DE VAR
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla bu vakıflardan düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere yapılmaktadır.
Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerini gösterir liste her ay Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB) Sistemi üzerinden hazırlanmaktadır.
Hak sahibinin T.C. Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterli bulunmaktadır. Buna göre;1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı ödeme yapılmaktadır.
Bu yardımlardan faydalanamayan resmî ikametgâhının bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvuda bulunabilir. Başvuru üzerine; hane içinde kişi başına düşen geliri 701,32 TL'den (net asgari ücretin 1/3'ünden) daha düşük geliri olanlara belirtilen destek sağlanabilir.